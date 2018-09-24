加拿大东部新不伦瑞克省今日省选

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今天是新不伦瑞克（NB）的省选日，省民将会在49个选区投票选出省议员，得到最多议会席位的将组成下一届政府。竞争的各党派需要25个议席才能组成多数党政府，不然需要与第三个小党联合组阁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

设在省内的投票站已经在今早开放，投票至晚上8点结束。加拿大国家广播电台（CBC）新闻频道会及时滚动播出选举结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC报道称，这次的新不伦瑞克省省选。各党竞争日趋激烈，得到第三位的小政党很可能会决定省政府的政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时，各党也希望刺激民众投票。上一次该省选举的2014年，投票率创下历史新低，为64.7%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新不伦瑞克省的现任自由党政府希望得到连任，党领袖是Brian Gallant；而他的最大政敌是Blaine Higg领导的保守党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从2003年开始，该省还没有政府取得过连任。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC 的新不伦瑞克省省选简介）

<span style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada