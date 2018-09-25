蒙特利尔新电影节（FNC）10月3日开幕 贾樟柯新作展映

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蒙特利尔历史最悠久的“新电影节”今年进入第47年。来自全球62个国家的300多部影片将在电影节上放映，其中包括34部世界首映电影。

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今年的“新电影节”于10月3日到14日举行。

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电影节的开幕片是《如果比尔街会说话》，导演是Barry Jenkins。他的《月光男孩》去年得到奥斯卡最佳影片奖。

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而闭幕电影选择了法国喜剧影片“Guy”。

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“蒙特利尔新电影节”通常在坎城影展、威尼斯影展、以及多伦多电影节之后，所以它的精选环节每年都很引人注目。

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今年这个环节中包括了多部亚洲导演作品。今年戛纳电影节金棕榈获奖作品、日本导演是枝裕和的《小偷家族》、贾樟柯新作《江湖儿女》、韩国导演李沧东的新作、根据村上春树小说改编的电影《燃烧烈爱》，以及韩国导演洪尚秀的新作《Grass》。

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同时，电影节还设立了鼓励年轻导演的单元，推动先锋影像作品的单元，并会在电影节期间举行研讨会、项目投标等。

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如果希望了解更多信息，可以访问蒙特利尔新电影节官网：https://nouveaucinema.ca/en

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“新电影节”一向致力于保持其创新、革新、新潮，六七十年代的世界录像艺术风潮中，新电影节曾带头推动，也因此在国际电影界以另类闻名。

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直到现在，蒙特利尔新电影节依然有两个单元展映先锋影像作品。

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