加拿大金矿公司买下美国公司成龙头老大

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总部设在加拿大多伦多市的Barrick Gold金矿公司宣布斥资61亿美元买下美国Randgold Resources金矿公司的股票；这个并购行动使得加拿大Barrick Gold成为世界上最大的金矿公司。

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根据这一并购协议，持有Randgold Resources公司股票的投资者将以一股换6.128股的比例获得新Barrick Gold公司的股票。

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Randgold Resources公司的金矿主要在非洲国家，而Barrick Gold公司的金矿主要在美洲大陆。

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市场分析师认为，非洲国家金矿一般风险较大、但回报也较高，而美洲国家的金矿属于比较稳定的投资资产，所以Barrick Gold并购Randgold Resources公司是受市场欢迎的国际黄金采矿业内的整合行动。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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