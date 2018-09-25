一山二虎：NB省选后两党都说自己应组阁

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加拿大大西洋沿岸省份新布伦瑞克省星期一举行的省选结束，不但没有任何政党获得过省议会半数席位，而且在省议会49个议席中获得22个席位的保守党，和原来的执政党、获得21个议席的自由党都宣称自己有权组阁执政。

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保守党宣称自己获得的议会席位最多，理所当然获得组阁权。自由党则说自己的获得了37.8%选民的支持、而保守党只获得31.9%的选票，所以自由党继续执政更有民意基础。

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除了保守党和自由党这两个主要政党之外，新布伦瑞克省绿党和人民联盟党在这次省选中都有较大斩获，各获得3个议席。参加竞选的5个政党中只有新民主党没有赢得任何省议会席位。

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让新布伦瑞克省选结果不定的另一个因素是，如果选区获胜者比得票数居第二位候选人的票差不超过25票，则会自动启动重新计票的程序。目前自由党和绿党各有一位当选议员的领先票数不超过11票。此外，另有三个选区获胜者的领先票数不超过1百票，居第二位的选区候选人很可能会要求重新计票。

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另一个选项是，保守党或自由党与省议会另外两个小党达成协议组成联合政府执政。

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RCI with Colin McPhail · CBC News

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