特鲁多政府负责边境安全的部长Bill Blair 在议会为其信口开河言论道歉 / Adrian Wyld /Canadian Press

摆乌龙：特鲁多政府因难民问题再受抨击

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 25 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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近两年越过美国与加拿大边界大量涌入加拿大的难民申请者引起加拿大民众的关注。加拿大人不但关注政府如何对待这些非法越境难民申请者，而且关注如果其难民申请被拒、这些难民申请者是否会离开加拿大。

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摆乌龙

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按说最了解这方面情况的应该是联邦政府负责难民事务的官员，但恰恰是联邦政府负责处理非法越境难民申请者事务的部长的一席话引起了“炸锅”反应，受到联邦议会反对党的猛烈抨击。

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Christinne MuschiReuters

在刚刚过去的周末，特鲁多自由党联邦政府负责边境安全和减少犯罪问题的部长Bill Blair在接受加拿大Global News电视网采访回答有关非法越境者下落的问题时说，在过去21个月越境进入加拿大的难民申请者中，“绝大部分人已经离开了加拿大”。

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一石激起千层浪

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Bill Blair的这番话像一石激起千层浪那样引起了许多人的质疑和抨击。

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联邦自由党政府负责边境安全和减少犯罪问题的部长Bill Blair星期一不得不在联邦议会对他周末的言论做出道歉。Bill Blair说他在接受媒体采访时讲错了话、造成了不必要的混乱；他本来想说的是按照加拿大的难民审批程序，那些难民申请被拒绝的难民申请者必须离开加拿大；在发现自己讲错话之后他立即采取了更正措施，星期日在推特发文进行了道歉；此外联邦政府奉行透明和开放政策，民众可以上政府网站了解有关难民事务的统计数字和政府的相关政策。

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CBC

星期一下午，加拿大联邦自由党政府负责边境安全和减少犯罪问题的部长Bill Blair在其发表的书面道歉中承认，大多数用非常规方式进入加拿大的难民申请者仍然在等待加拿大政府对其难民申请的审批结果。

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实际情况正相反

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根据加拿大联邦政府向联邦议会提供的最新统计数字，约9百名已面临美国当局遣返令的非法越境进入加拿大的难民申请者中，只有6人被加拿大遣送出境。

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2017年以来用非法越境手段进入加拿大申请难民的3万4千多名外国人中，到目前为止只有398人被加拿大当局遣送出境；这差不多是1%的比例。

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在被问到为什么被加拿大遣送出境的难民申请被拒的人数量如此少、比例如此低的问题时，Bill Blair的回答是，加拿大边检当局需要等到难民申请者穷尽了其行政上诉和司法上诉的途径后才能将其遣送出境；根据联合国的难民公约，加拿大政府有义务给那些向加拿大提出避难事情的难民申请者提供合理、公正的审批和上诉程序。

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保守党的抨击

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加拿大联邦议会官方反对党保守党的移民事务发言人Michelle Rempel指出，加拿大的难民审批系统本来应该能够较快的甄别批准那些真正需要保护的难民，拒绝那些不具有难民资格的虚假难民；自由党政府公布的上述数字显示加拿大的难民审批系统被太多不具有难民资格的难民申请者堵塞了；这些不具有难民资格的外国人在钻空子、占便宜，他们知道提出难民申请后就可以在加拿大有至少20个月的等待时间、就是难民申请被拒绝他们也可以用各种名目在加拿大赖着不走，继续让加拿大纳税人养着。

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加拿大自由党联邦政府指出，已经拨出7400万加元的专款给加拿大难民审批委员会，以增雇人手、加快难民申请审理的速度。

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RCI with Teresa Wright · The Canadian Press、CBC News

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