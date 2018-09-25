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OPEC 表示不增产，油价涨至 4 年来最高

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 25 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在石油输出国组织 （The Organization of Petroleum Exporting Countries，OPEC）决定不提高产量之后，油价在周一的交易中创下自 2014 年以来的最高水平。

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在周日阿尔及尔举行的会议上，石油输出国组织拒绝了美国总统唐纳德·特朗普提出的增加石油产出的要求，沙特阿拉伯和俄罗斯都表示，不会生产更多的石油。

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周一，欧洲主要期货合约 – 布伦特原油的交易价上涨 3.3%， 达到每桶 81.42美元，北美基准合约 WTI 原油上涨 2.1%，至每桶 72.26 美元。

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这是自 2014 年12 月以来的最高价格 ， 2015 年石油价格降到每桶 40 美元。

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继续走高

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 (Larry MacDougal/Canadian Press)

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今年全球经济一直在强劲增长，导致石油消费增长，并推高了原油价格，石油输出国组织表示不增产，自然对油价起了进一步推升的作用。

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摩根大通预计，短期内油价将会继续走高，甚至可能超过每桶 90 美元，美国对伊朗的制裁措施将于11 月1日生效，这可能会进一步收紧供应。

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但 ATB Financial 的首席经济学家赫希（Todd Hirsch）表示，他认为价格飙升是短期的，并可能在年底前回落。

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他告诉加拿大广播公司，目前全球对石油的供应有点担忧，但我认为油价不会长期保持在这个范围。

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ATB 预测，2018 年的 WTI 原油的平均价格为每桶 66 美元。

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今年已涨 20%

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加拿大广播公司报道说，今年以来，油价已经上涨了 20%。

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对消费者来说，这意味着汽油价格上涨，推高了汽油和家用取暖油的成本。

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但对加拿大石油生产商来说，则是个好消息。

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(CNRL)

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加拿大西部精选原油 Western Canada Select  （WCS） 也出现价格上涨，目前为 38.33 美元一桶，但 WCS 和WTI 价格之间仍然存在很大差价。

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赫希说，由于预期油价上涨，过去几年加拿大西部的许多石油项目进行了投资扩张。

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但加拿大石油的价格上不去，主要受到把加拿大石油推向市场的制约因素的影响。

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赫希说，加拿大没有足够的输油管道，很多石油都是通过铁路运输，如果不能把石油运出去，就会造成积压。

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Wood Mackenzie 驻卡尔加里的分析师 Mark Oberstoetter 也表示，由于难以进入市场，加拿大西部的石油生产商们无法迅速从全球石油​​价格的提升中获利。

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不过，对于全球石油价格的总体回升，严重依赖能源板块的加拿大市场作出了乐观地回应，多伦多证券交易所早盘上涨24点，加元也有所上升。

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特朗普曾要求 OPEC多产油

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美国总统特朗普曾在上星期发出一条推文，要求 OPEC 生产更多的石油，以降低油价，推动美国的经济增长。

他发推文说，我们保护了中东国家，如果没有我们，他们的安全不会维持很久，但他们继续推动油价越来越高！石油输出国组织现在必须让价格下降！

今年早些时候，石油输出国组织曾同意根据特朗普的要求，生产更多石油，然而，沙特阿拉伯和俄罗斯现在表示，他们没有更多的生产能力了。

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