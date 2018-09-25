本周一周二多伦多又是两起枪击案

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多伦多警方称，周二 （9月25日）早上，在多伦多市西北部地区有 3人受伤，其中 2 人遭受了枪击。

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警方说，周二早 8:30 左右接到报警，在位于 Tandridge Crescent 和 Albion Road 附近的一座建筑物内发生了枪击。

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据警方发言人大卫·霍普金森 （David Hopkinson）称，警察在抵达现场后发现有两名男子中弹，其中一人伤势严重，但无生命危险，另外一人身中多弹，生命垂危，第三名男子也受了伤，但不是枪伤。

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北约克社区中心外枪击案

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(Paul Smith/CBC)

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另外，本周一（9月24日）晚，大多伦多北约克社区中心外也发生一起枪击案，一名 20 多岁男子死亡。

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急救人员称，周一晚上 20 点左右，有人说在北约克社区中心外听到至少 10 声枪声，警察和急救人员赶到后，发现了该男子，但他已经没有任何生命迹象。

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. (John Hanley/CBC)

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根据多伦多警局的统计，2018 年截止到上周日（9月23日），多伦多已经发生 310 起枪击案，有 40人 丧生。

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