在萨斯喀彻温小镇安家的韩国女高音

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当韩裔移民安在淑一年前跟着丈夫从温哥华迁到萨斯喀彻温省伊斯滕德时，她觉得自己的女高音歌唱生涯是真的走到尽头了。那些自她的少女时代就陪伴着她的乐谱全部被她锁进了一个储藏室，一张也带到伊斯滕德来。确实，无论中外，歌剧都被认为是跟乡镇生活距离最遥远的一种艺术形式。而伊斯滕德是个人口刚过五百的小地方。

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安在淑曾在俄国圣彼得堡学习美声唱法，获博士学位。回到韩国后，她在首尔演出、教学生，并有了自己的小家庭。2000年前后，她和丈夫带着年幼的女儿移民加拿大，在温哥华市定居。当地的韩国移民社区在加拿大仅次于多伦多。安在淑参加演出，指挥教堂唱诗班，参加社团活动，生活也算是丰富多彩。

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但是她的丈夫艾迪渐渐厌倦了温哥华的生活。去年夏天，他辞掉了工作，举家搬到一千公里外的伊斯滕德，买下了全村唯一一家食品店。安在淑离开了朋友和熟悉的环境，生活发生了巨大的改变。她帮着丈夫经营商店，努力忘记自己曾是个女高音歌唱家。

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伊斯滕德所在的加拿大中部平原地区 伊斯滕德地处萨斯喀彻温省的西南角，离阿尔伯塔省界和南边的加美国界都很近。在过去很长一段时间里，政府曾经用各种土地优惠政策吸引各国移民到加拿大中部平原垦荒。因此萨斯喀彻温省和旁边的曼尼托巴省一样，有许多人口虽少、居民的姓氏却来自不同族裔的村镇。它们虽然远离都市，对外来移民却并不排斥。这些年来，渐渐有新移民在这些地方定居。只不过垦荒时代的移民来自欧洲国家和魁北克省，现在的移民大多来自欧洲以外。

不久前，CBC记者加德涅克（David Gutnick）打电话到伊斯滕德的艺术家中心联系采访。他没有找到要采访的人，但是中心负责人热心地建议他可以采访当地居民，说新来的食品店老板娘据说是个歌剧女高音呢，不过谁也没听见她开过口。

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因美味的寿司卷远近闻名

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加德涅克来到伊斯滕德时，艾迪和安在淑的食品店已经开得很红火了。他们每个星期五做一次寿司、春卷等东方风味的食品，大受欢迎。艾迪说，一开始他们不知道居民是不是吃得惯，第一次寿司只做了二十五盒，结果在一个小时内就卖光了。现在他们做四十盒，还是供不应求。

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每到“寿司日”，安在淑早上7点半就到店里准备。看着自己亲手做的食品这么受欢迎，她表示感觉很幸福。来这里以前，她只担心身为亚裔会受当地人排斥，从没想到在这个隐藏在河谷里的小镇上有那么多见过世面的人。比如有个邻居在新加坡生活了二十多年，在那里和一个墨西哥女子结了婚，夫妇俩最喜欢的就是韩国菜。

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加德涅克说，安在淑的寿司卷确实好吃，但他是来听她唱歌的。一开始，安在淑说，她来到伊斯滕德以后“就没有嗓子了”。过去一年对她来说非常不容易。她喜欢温哥华，舍不得那里的亲朋好友。“嗓子是很敏感的。我心里难过，就唱不出来了。”

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但是她经不起加德涅克恳求，答应为他唱两首歌让他录下来。她从网上打印了乐谱，又请了为教堂唱诗班弹钢琴的一位女士为她伴奏。三人约定几天后就在教堂里录音。

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也许是她在家里偷偷练习时走漏了风声，录音那一天来了很多人。前市长，左邻右舍，牧师，当地报纸的编辑，都来听她唱歌了。编辑还带来了摄像机。她一共只准备了两首歌，普契尼的《我亲爱的爸爸》和韩国作曲家金圣泰的《同心草》。但是听众的反应证明，他们不仅能爱上异国风味的食品，也能欣赏歌剧咏叹调。这个小小的演出大获成功。

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安在淑在伊斯滕德的生活进入了一个新阶段。她答应村民们，过一段时间会为他们开一场真正的演唱会。

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David Gudnick的录音报道点击此处。

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（RCI with CBC, The Sunday Edition）

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