加拿大天后再出发：赛琳娜.迪翁宣布明年结束在拉斯维加斯驻唱

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加拿大流行乐坛巨星赛琳娜.迪翁（Céline Dion）不再续签拉斯维加斯的驻唱合同，最后一场演出将在明年6月8日举行。迪翁星期一（9月24日）在宣布这一消息的声明中表示，她的驻唱生涯进入尾声，心里百感交集。过去十多年来，拉斯维加斯变成了她的家，在凯撒宫的演出是她的生活的重要部分。

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自2003年起，除了为巡回演出和照顾患病的丈夫短期离开以外，迪翁一直在赌城凯撒宫驻唱。到目前为止演出超过一千场，观众累计450万人次。

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迪翁不久前重回录音棚录制新专辑，随后宣布结束合同，似乎意味着这位五十岁的天后决定重新出发。她的上一张专辑是在2016年8月发行的。

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2016年1月，迪翁的丈夫和哥哥相继因癌症去世。她和丈夫育有三个孩子。她曾经表示，对一个歌手来说，驻唱最适合养育孩子。

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（RCI avec CBC, Radio-Canada）

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