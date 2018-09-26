加拿大环境部： 渥太华-加蒂诺上周五共遭遇 6 个龙卷风

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加拿大环境部这个星期二（9月25日）下午公布了一个新报告，报告说，根据进一步核查，上星期五 （9月21日）袭击了渥太华-加蒂诺地区 （Ottawa – Gatineau）的龙卷风数量多达 6 个。

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环境部曾经在周一说，渥太华-加蒂诺上周五遭遇了 3 个龙卷风，强度分别为 EF1，EF2 和 EF3。

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现在，根据最新报告， 当时还有 3 个强度为 EF1 的龙卷风也袭击了这一地区。

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龙卷风过后的残相

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在属于魁北克省的加蒂诺地区，灾情最重的是 Mont-Bleu 小区，这里的一栋公寓楼几乎被龙卷风彻底摧毁，市政府已经决定拆除这个楼，这个公寓楼里有 12 套公寓。

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加蒂诺市报告说，龙卷风共损坏了 212 座建筑物，总共涵括 1686 套公寓。

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星期一，加蒂诺市的工程部门派出工程师，检查了遭到龙卷风破坏的建筑物。

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加蒂诺市在一份声明中说，房主若认为房子需要拆除，要到首先到市政府申请许可，若是拆除附属类建筑，比如车库、凉棚等，则不需要得到许可。

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灾民中多为学生和低收入群体

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在加蒂诺市的重灾区 Mont-Bleu 社区，不少灾民是大学生和低收入家庭。

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23 岁的塞莱娜·波波维奇 （Selena Popovic）来自塞尔维亚，是渥太华大学 （University of Ottawa）的学生，龙卷风损坏了她所在的公寓楼，楼顶被掀开，厨房变成了露天的，她只能先暂住在朋友那里。

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她说，现在我们什么信息都没有，也不知道那个公寓楼是否会被拆掉，还是我们以后能搬回去。

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(Stu Mills/CBC)

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19 岁的艾德娜·格兰-皮埃尔（Edynne Grand-Pierre）也是渥太华大学的一名学生，三周前刚刚搬进自己的公寓，结果龙卷风从天而降，把她的大部分随身物品 “吸”得一干二净。

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她指着自己的公寓说，看，那里是起居室，那里是我的卧房，什么都没了。

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艾德娜·格兰-皮埃尔（Edynne Grand-Pierre） / (Stu Mills/CBC)

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对于许多学生和低收入居民来说，找到租金适中的房子本来就很困难，现在，他们更不知道该如何解决。

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33 岁的纳伊尔（Deepusankar Sivasankaran Nair）和一家人在 8 个月前刚从印度抵达加拿大，搬进位于加蒂诺市的公寓只有 1 个多月，结果遭遇了龙卷风，住处被毁，现在又要重找住处。

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他说，他和妻子都还没找到工作，经济紧张，目前全家人暂时搬进了一个朋友家，但也不能长住在朋友家，之后怎么办，谁也不清楚。

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纳伊尔说，我们该怎么办呢？我们的处境很糟糕，也许… 红十字会能帮助我们？

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(Stu Mills/CBC)

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