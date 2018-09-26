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特朗普修理特鲁多恐怕与中国有关

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 26 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在美国和加拿大修改北美自由贸易协议NAFTA的谈判似乎陷入僵局的情况下，美国总统特朗普继续宣称加拿大不让步就与墨西哥单独签署自由贸易协议，美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer则表示美国和加拿大离达成修改NAFTA的自由贸易协议还有很大的距离、加拿大在许多方面不愿意做出让步。

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特鲁多和加拿大NAFTA谈判负责人Chrystia Freeland / Adrian Wyld/Canadian Press

但如果整体来看美国特朗普政府最近在贸易方面的言论和行动，加拿大并不是美国关注的重点，重点是中国。美国对加拿大钢铁和铝材产品征收的关税与对中国上千亿美元进入美国市场的产品征收的惩罚性关税相比简直是小巫见大巫。

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美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer星期一在纽约表示，中国对美国经济的未来构成了主要的挑战；美国与中国过去已经进行了68次双边或多边贸易谈判，但中国除了口头承诺之外，从来没有在尊重知识产权、对美国公司和美国产品开放市场方面采取实际行动。

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美国特朗普政府多次指责中国在加入世界贸易组织后只占便宜而不履行世贸成员国应遵守的规则。欧盟国家和日本也开始与美国统一调门，指责中国系统性违反世界贸易组织规则、没有履行其成为市场经济国家的承诺。

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但加拿大却在对华贸易方面采取了与美国特朗普政府明显不同的立场，不但批评美国对中国实行的关税贸易战违反了世界贸易组织规则，而且拒绝质疑中国是否是按照市场经济规则行事的国家。

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加拿大国际贸易部长Jim Carr星期一表示，中国是世界经济非常重要的组成部分，中加两国在投资、产品和服务方面的交流不但重要而且很有前途。

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与此同时，加拿大联邦政府负责中小企业和促进外贸的部长伍鳳儀Mary Ng星期二在中国首都北京访问，目的是促进加中经济交流。伍鳳儀在接受中国电视台采访时说，自由贸易对加拿大非常重要，加拿大也是关税贸易战的受害者，是自由贸易规则的受益者；加拿大将继续与中国探讨增进双边经济交流的途径，并会向与中国达成双边自由贸易协议的方向努力。

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加拿大这种既不得罪美国、又进一步密切与中国经贸关系的策略有可能引起美国方面的反弹。

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韩国、墨西哥等国家选择不与特朗普相争的策略、签署了贸易协议 / Evan Vucci/Associated Press

研究中国国有企业问题的专家，美国哈佛大学法学院教授Mark Wu指出，中国企业多年来为了避开美国关税管制措施，将其产品通过香港、越南等亚洲国家再出口美国，现在又要利用加拿大这样与美国有自由贸易协议的国家搞这种转口贸易。美国特朗普政府下决心要解决中国产品通过第三国转口进入美国市场的问题，自然要求与其有自由贸易协议的国家采取措施堵住这些后门；而加拿大政府现行的对华经济贸易政策无法让美国特朗普政府放心。

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