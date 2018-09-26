57%少数族裔、可市政厅是清一色白人

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加拿大最大城市多伦多郊区的Mississauga市57%的人口是有色人种少数族裔，但该市市政厅的11位议员却是清一色的白人。

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不过， 一位24岁的年轻女性要改变这一局面。Safeeya Faruqui正在积极竞选，要在10月22日举行的市政厅议员的选举中取代Mississauga市第四选区现在的议员，成为该市第一位有色人种少数族裔女性市政厅议员。

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Mississauga市女市长 Bonnie Crombie在回答记者为什么该市市政厅议员如此缺乏代表性和多元化的问题时说，市政厅议员当选后容易连选连任，新人取代现任市政厅议员不太容易。

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不过，2018年Mississauga市政厅选区由于两位议员退休和去世而出现两个空缺。

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加拿大这个移民国家许多城市市政厅议员欠缺多元化是一个明显的问题。除了Mississauga市之外，其相邻城市Brampton居民中73%是有色人种少数族裔，但市政厅10位议员中只有一位是少数族裔。

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RCI with Nick Boisvert · CBC News

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