挖比特币太耗电：这个城市要高峰期限电

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加拿大规模最大的比特币“挖矿”厂在阿尔伯塔省Medicine Hat市开始运营，在户外气温是不冷不热的15摄氏度情况下，该比特币矿厂一天的耗电量至少60兆瓦，等于Medicine Hat这个有6万居民和几个大型企业的小城市一天的耗电量，堪称电老虎。

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所以Medicine Hat市政府通过条例，在夏天耗电高峰时段市政府有权停止向该比特币矿厂供电、以避免出现当地居民供电中断的情况。

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这个比特币挖矿厂是总部设在多伦多的Hut 8公司投资1亿加元兴建的，用来挖比特币的电脑被安装在56个集装箱里，每个集装箱装有180台高算力电脑，这些电脑每天24小时连续运转，一天能“挖出”20个比特币。

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这个电老虎比特币挖矿厂就设在一座新建成的天然气火电厂旁边。

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一些环境保护组织抨击比特币挖矿厂过于耗电、对环境负面影响过大；在Medicine Hat这样靠火力发电供电的地区，不应该批准比特币挖矿厂落户。

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但Medicine Hat市长Ted Clugston指出，该市过去几十年来一直用低能源价格吸引公司企业落户，如果没有能源价格的优势就不会吸引来Hut 8公司1亿加元的大笔投资和40位雇员的就业机会。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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