卡尔加里大学禁止在校园内吸大麻

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随着加拿大将于10 月17日实施大麻合法化，加拿大各大学正在开展对学生的有关教育，并纷纷设立大麻新规。

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在阿尔伯塔省，卡尔加里大学于本周宣布，禁止在校园里和学生宿舍内用大麻，而且有大麻的人必须把大麻储存在密封、不透味的容器里。

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大学校方说，这一大麻规定符合加拿大三级政府的有关法律，另外，依据 “阿尔伯塔省人权法”，一些特殊情况可以例外，比如出于医疗原因，并拥有医生说明的人。

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卡尔加里大学的新规还规定，将允许校园研究人员出于教育目的种植大麻，但限制在实验室内，实验室以外禁止种植。

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卡尔加里大学说，将在 10 月初推出一个网站，里面会有更多的有关细节。

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