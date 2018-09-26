加拿大等六国要求国际刑事法院对委内瑞拉政府展开调查

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在六个要求海牙国际刑事法院调查委内瑞拉政府的国家当中，五个是南美洲国家，另外一个就是加拿大。这是加拿大在成为国际刑事法院成员国二十年后，第一次对另一个国家采取这样的行动。

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星期三（9月26日）在联合国总部，加拿大、哥伦比亚、秘鲁、阿根廷、巴拉圭和智利的代表将正式签署提交海牙国际刑事法院的申请书。该法院有权审理战争罪、反人类罪和种族灭绝，对成员国和联合国安理会提交的案件有司法管辖权。

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大批委内瑞拉人逃离，给邻国造成难民危机

委内瑞拉曾以盛产石油和美女著称，但现在正在经历该国有史以来最严重的经济危机，通胀率飙升，同时社会治安恶化，抢劫和凶杀案大幅度上升。每天有成千上万的民众越过边境进入周边国家，导致南美洲史上最大移民潮。首当其冲的是哥伦比亚和秘鲁。许多人继续南下，穿过哥伦比亚进入厄瓜多尔和秘鲁等国。厄瓜多尔和秘鲁等国家先后加强边界管控。

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尽管他们目前并没有成群出现在加美边境上，但过去的移民统计数据显示，南美洲国家发生政治动荡或经济危机时，加拿大迟早会面临来自这些国家的移民难民潮。例如，1973年9月皮诺切特军政府上台后的五年间，加拿大接收了八千多的智利移民和难民。而在此之前，加拿大全国的智利移民总数还不满九百。

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加拿大力挺国际刑事法院

不过CBC记者戴尔（Evan Dyer）引用政府内部消息来源报道说，加拿大政府决定支持南美五国把委内瑞拉政府告上国际法庭，在担忧该国局势之外的另一个考量是对海牙国际刑事法院表示支持。

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美国毫不掩饰对该法院的敌意。美国总统特朗普星期二在联合国大会发表演讲时表示，对美国来说，国际刑事法院不具备司法管辖权，没有合法性和权威性。总统国家安全顾问博尔顿（John Bolton）本月早些时候威胁说，如果国际刑事法院的法官和公诉人接手涉及美国和以色列的案件，美国将对他们实施制裁。“对美国来说，国际刑事法院已经寿终正寝。”

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国际刑事法院有123个成员国，但是中国、美国和俄国都不在其中。在美洲国家中只有美国、古巴和尼加拉瓜不是国际刑事法院成员国。

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2000年克林顿当政时，美国签署了《国际刑事法院罗马法规》，只待国会批准即成为正式成员国。但是两年后，新总统小布什取消签署。现在的总统国家安全顾问博尔顿当时是美国驻联合国大使。

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国际司法专家：有足够证据显示委内瑞拉发生了反人类罪行

今年五月份，由前加拿大司法部长考特勒（Irwin Cotler）和另外两名分别来自阿根廷和哥斯达黎加的司法专家组成的委内瑞拉调查小组公布报告。报告认为委内瑞拉发生了反人类罪行，美洲国家组织随即要求国际刑事法院进行调查。

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加拿大总理特鲁多星期二在联大发表讲话时表示，委内瑞拉不久以前还是全球最富有的国家之一，但是马杜罗政府的社会主义政策造成经济崩溃，人民陷入贫困，超过两百万人逃离。

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委内瑞拉总统马杜罗本月早些时候前往中国访问，获得50亿美元贷款，并为过去的200亿美元贷款获得偿付宽限期。

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（RCI with CBC News, Evan Dyer）

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