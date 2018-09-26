最低时新保持在14加元：安大略省政府取消把最低工资涨至15加元的计划

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按上一届安大略省政府的计划，该省最低小时工资应该在2019年1月份涨到15加元。但是安省劳动部长斯科特（Laurie Scott）星期三（9月26日）宣布取消这一计划，把该省最低小时工资保持在14加元的水平。

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斯科特说，今年1月份最低小时工资从11.4加元涨到14加元，已经给企业造成很大压力。因此省政府决定叫停原计划。她还表示，省政府将对关于最低工资和事假的148号法案进行咨询，并将很快公布相关细节。

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把最低工资提高到每小时15加元是前任安大略省长韦恩（Kathleen Wynne）提出的。福特的竞选承诺之一就是取消这一政策。

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安大略省有大约160万人的小时工资低于15加元。今年6月份，安省劳工权益团体和反贫困团体曾组织示威游行，要求福特按原定计划提高最低小时工资。

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（RCI avec Radio-Canada）

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