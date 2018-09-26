军人可以留胡子了：加拿大军队新规定

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加拿大国防部星期三（9月26日）宣布，加拿大军人今后可以蓄须，但是长度不得超过2公分，脖子和颧骨必须刮净。总之必须保持精干整洁的外表，不能留嬉皮风的大胡子。

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在此之前，加拿大军人留胡子需要获得总参谋长特批，通常是为宗教原因。现任国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）是锡克族，参军后获准保留胡子和包头。

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近几年来，加拿大军队将领经常收到放宽面部毛发限制的要求。加拿大国防部官员表示，改变规定是为了跟上时代，让加拿大军队对年轻人有更大的吸引力。

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但是为安全起见，三军指挥官都可以在某些情况下命令士兵刮掉胡子。加拿大空军和海军将有相对更严格的规定。例如，军舰出海时船上水兵必须把胡子刮掉。

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（Radio-Canada with CBC News, Murray Brewster）

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