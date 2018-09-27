特朗普：拒见特鲁多、讨厌加方谈判代表

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随着美国和墨西哥提出的修改NAFTA谈判的截止期限9月30日的临近，美国总统特朗普星期三采用新手段对加拿大特鲁多政府施加压力，要其在北美大陆自由贸易谈判中让步；而且特朗普采用的大棒手段是过去美加关系中没有见过的。

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据加拿大广播公司报道，星期三在纽约回答美国福克斯电视台记者有关特朗普是否拒绝会晤加拿大总理特鲁多的问题时，美国总统特朗普毫不犹豫的回答说他的确拒绝会晤特鲁多，因为加拿大对美国产品征收过高的关税，而且特鲁多政府不愿意做出降低关税的让步，那还会什么晤、谈什么谈；其实直接对加拿大进入美国市场的汽车和汽车零配件征收关税就完事了，这才是应有的惩罚。

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特朗普骂完了特鲁多还意犹未尽，接着又开骂加拿大负责修改NAFTA自由贸易协议的谈判代表。

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加拿大广播公司报道说，虽然美国总统特朗普没有点名，但加拿大负责修改北美大陆自由贸易协议的首席谈判代表不是别人、正是加拿大外交部长Chrystia Freeland。

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特朗普很不客气的说，美国方面对加拿大谈判代表的谈判方式和谈判风格很不感冒，很不喜欢加拿大的谈判代表，坦白地说美国与加拿大谈判代表的关系很不好，加拿大谈判代表只想占美国的便宜。

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曾经担任过加拿大贸易谈判代表的罗宾森告诉加拿大广播公司记者说，他对特朗普抨击加拿大NAFTA谈判代表的言论并不感到惊奇；因为在这次加拿大、美国和墨西哥的NAFTA三方会谈中，美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer与墨西哥首席谈判代表的关系虽然不是称兄道弟、但可以说是很融洽，而与加拿大首席谈判代表的关系却显得僵硬紧张。

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加拿大广播公司向特鲁多办公室求证加拿大方面是否提出过要求，在联大会议期间举行特鲁多与特朗普的双边会晤，加拿大总理特鲁多办公室的回答是加拿大方面并没有提出加美两国领导人进行会晤的要求。

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在有各国领导人参加的联合国午餐会上，现场视频显示加拿大总理特鲁多似乎很想与美国总统特朗普说话；但一直坐着的特朗普似乎并不想与特鲁多说话，只是坐着扭身与特鲁多握了握手、打了声招呼，然后又回过身继续看自己手里的文件，似乎没有兴趣与特鲁多对话。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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