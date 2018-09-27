美联储加息让美加利差达到0.75%

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在美联储按照市场的预期在星期三升息0.25%之后，美国央行利率2.25%与加拿大央行利率1.5%的利差已经达到0.75%。

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虽然金融市场预期加拿大中央银行会在年底之前也上调一次利率，但与美联储相当鹰派的升息意向相比，加拿大央行的升息步伐会慢几个节拍；换句话说，加拿大和美国之间的利息差会继续、甚至会扩大。

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金融市场分析家们指出，美联储在其最新的利息率政策决定中取消了过去10年来每次利率决定都会有的一句话，这就是“继续实行宽松的货币政策以刺激经济发展”；这是一个不可忽视的改变，意味着美联储会不顾美国总统特朗普的反对，不但会紧缩银根、而且会加快升息的步伐。

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美联储给出的升息预测说，年底之前再上调利率0.25%，2019年三次升息，2020年一次升息，使美国央行利率在2020年达到3.5%的水平。

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金融市场分析家认为加拿大中央银行很有可能会在今年10月份把央行利率从1.5%上调到1.75%，明年也会继续上调利率，但不会向美联储那样的快步伐升息。

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美国利率的快速上升会推高包括加拿大在内的国际金融市场的借贷利率水平，从而加重债奴们的负担。

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