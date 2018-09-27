美中贸易战让空运龙虾的公司忙不过来

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在中国报复美国挑起贸易战、对从美国进口的龙虾征收25%的惩罚性关税后第一个月，加拿大出口中国的龙虾数量几乎增加了一倍，导致承接把龙虾从哈利法克斯国际机场空运到中国业务的公司忙得不可开交。

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这一切都是因为中国对美国龙虾征收的高额关税让加拿大的龙虾相对来说便宜了许多。

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中国在加拿大的海产品公司First Catch Fisheries说，现在该公司每个星期有三架满载鲜活龙虾的大型飞机从加拿大的哈利法克斯国际机场被空运到中国。

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统计数字显示，2017年6月份，加拿大向中国出口了62万7千公斤龙虾，今年同期猛增到125万公斤；同期的销售收入则从1200万加元猛升到2100万加元。

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加拿大出口亚洲国家的龙虾绝大部分是空运到中国的。这个星期哈利法克斯国际机场有八架运输机满载龙虾前往亚洲国家，每架飞机运载80顿活龙虾；这8架飞机有六架直飞中国，两架飞往韩国。

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经营民航货运业务的Flying Fresh Air Freight公司的运营经理Abbey MacDonald说，公司方面从来没有想象过会有这么大数量的龙虾被空运中国。

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在哈利法克斯已经没有多余运力满足还在不断增长的龙虾出口需求的情况下，龙虾出口商不得不让一些龙虾货柜车前往蒙克顿、多伦多、和蒙特利尔的国际机场，从那里被装上飞机出口海外市场。

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RCI with Paul Withers · CBC News

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