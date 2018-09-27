加航飞行员工会要求政府重视飞行员的疲劳问题

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加拿大航空公司 Air Canada 的飞行员工会表示，去年在美国旧金山机场发生的加航客机差点撞上另一架客机的事故，给加拿大政府敲响警钟，联邦政府必须重视飞行员连续飞行的疲劳问题，修订有关飞行员最长飞行时间的规定。

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加航飞行员工会的主席 Matt Hogan 说，联邦政府应根据美国航空航天局的建议，把飞傍晚和夜间航班的最多飞行时间改为 8.5小时。

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加拿大政府目前的限制是连续飞 14 小时，如果运作出现例外情况，还可以延长至飞行 17 小时。

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(Jeff Chiu/Associated Press)

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2017 年 7 月差点出大祸

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2017 年 7月7日，加航的一架从多伦多飞旧金山的 320 客机在晚间降落时飞行员看错跑道，差点撞上在滑行道上等待起飞的飞机，结果加航客机在最后一刻爬升，与滑行道上的飞机 “擦身而过”，差点酿成一场极为严重的灾难。

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美国国家运输安全委员会在经过调查后已经得出结论，加航飞行员的错误和疲劳是导致 2017年7月事件的原因。

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加拿大交通部长 Marc Garneau 表示，联邦政府同意更新有关飞行员最长飞行时间的规定，并说自由党政府自从 2015 年上任以来一直在研究这个问题。

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