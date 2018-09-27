公共场所禁大麻与 “大麻咖啡馆”

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随着加拿大将在 10 月17 日施行大麻合法化，许多城市都在推出新规，禁止在公共场所用大麻。

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最近，魁北克省一个小城市 Saint-Jérôme 的市长 StéphaneMaher 提出，鉴于许多城市禁止人们在公共场所吸大麻，公寓大楼也都在纷纷制定禁大麻的规定，也许可以通过开设大麻咖啡馆，为人们提供用大麻的特定场所。

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Stéphane Maher 补充说，当地政府已经咨询了居民，结果是绝大多数人都不愿意跟吸大麻的人为邻，尤其是有孩子的家庭，担心孩子的健康受到影响。

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他在接受媒体采访时表示，如果一个人在自己的后院吸大麻，还不如去咖啡馆这样的地方用大麻。

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他说，与酒吧类似，大麻咖啡馆将提供一个受到控制的环境，工作人员可以劝阻那些吸了大麻的人开车，并禁止 18 岁以下的人用大麻。

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(Jeff Vinnick/Getty Images)

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魁北克省的反对党 – 魁北克党已经表示对这个主意感兴趣，愿意允许大麻咖啡馆的开设。

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但魁省的另一个反对党 CAQ 则表示，应该收紧大麻法律，不但禁止在一切公共场所用大麻，而且应把吸大麻的法定年龄从目前的 18 岁提升到 21 岁。

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魁北克省将在 10 月 1日举行省选，目前 CAQ 与自由党的受支持率非常接近。

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