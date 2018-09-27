上个冬季美国 8 万人死于流感，加拿大是 300人

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在2017-2018年的冬季，据估计有 80,000 名美国人死于流感及其并发症 ，这是 40 年来因流感死亡人数最多的一次。

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美国疾病控制和预防中心 CDC 主任罗伯特·雷德菲尔德医生（Robert Redfield）在本周二晚对美联社的记者透露了这一消息。

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数字超过往年

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流感领域的专家们说，大家都知道去年的冬季非常糟糕，但这个数字的确有些令人惊讶。

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范德比尔特大学 （ Vanderbilt University）的疫苗专家威廉姆·史佛内（William Schaffner）医生说，他说，这个数字很高，几乎是卫生官员们预估的两倍。

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根据美国疾病预防控制中心的数据，近年来，与流感相关的死亡人数从一年大约 12,000 人到 56,000 人不等。

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去年秋冬，美国经历了近年来最为严重的流感季节之一，有更多的人进了医院，特别是幼儿和老年人。

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这一个流感季节在今年的 2 月初达到顶峰，持续到 3 月底基本上结束。

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加拿大去年因流感死亡 302人

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根据加拿大公共卫生署 （Public Health Agency of Canada）公布的数据，去年冬季，在加拿大有 302 人因流感死亡。

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相比之下，2016-17年的冬季，加拿大因流感导致的死亡人数是 388 人。

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(David Goldman/Associated Press)

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加拿大的卫生专家们说，去年是流感严重的一年，而且流感疫苗的效果不佳。

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不过，专家们表示，即便疫苗的效果有限，还是要接种，因为疫苗可以减轻流感的严重程度，可以挽救生命。

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CDC 主任罗伯特·雷德菲尔德医生在纽约表示，我希望看到更多的人接种疫苗，去年，我们因流感而失去了8万人。

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美国的统计

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在美国，疾病预防控制中心的官员并不是确切知道每年有多少人死于流感。

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这是因为流感很常见，不是所有的流感病例都被报告，而且流感会导致一些致命的并发症，包括肺炎、中风和心脏病发作。

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在死者的死亡证明上，通常不把流感列为死亡原因

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因此，美国疾病预防控制中心 CDC 使用经过定期修订的统计模型来进行估算。

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对于去年冬季的死亡数字，疾控中心的官员称，这个 8 万人的数字是初步的，可能会略有修改，但他们表示预计不会下降。

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今年的迹象要 “更令人鼓舞”

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然而，去年冬天不是有史以来最严重的流感季节。

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历史学家估计，1918 年开始的持续了近两年的流感大流行，造成 50 多万美国人死亡。

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本周四 （9月27日），美国卫生部门的官员在华盛顿专门举行媒体活动，强调接种疫苗的重要性，以防止即将到来的冬季流感。

对于今年冬天的情况，CDC的流感专家丹尼尔·杰尼根（Daniel Jernigan）医生说，到目前为止，已经检测到的流感属于一种较轻微的菌株，早期的迹象表明今年的疫苗会比较管用。

他说，当然我们不能知道今年冬季会发生什么样的情况，但目前看到的迹象比去年要好一些，可以说更加令人鼓舞。

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