尴尬政局如何破解？新不伦瑞克省自由党寻求与绿党结盟

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本周一（9月24日）的新不伦瑞克省选出现了一个各党都不愿看到的尴尬结果：不仅没有一个党以多数胜出，而且两个主要政党之间仅差一席。另外，进步保守党虽然比自由党多得一席（22席），但是获得的选票数却比自由党少了两万多张。

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似乎还嫌各党领袖及分析人士不够头痛，有几个选区的获胜者和对手的票数差距太小，需要重新计票。

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过去几天来，进步保守党领袖希格斯（Blaine Higgs）和自由党领袖加伦特（Brian Gallant）都宣称自己有权组建政府，并为此拜访省督，同时忙着联系其他党的当选议员，或是试图说服他们倒戈，或是建议对方出任议长（因为议长按规定不能投票，现在两党仅差一席，谁都不想浪费这宝贵的一票）。

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自由党寻求与绿党结盟

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新不伦瑞克省议会总共有49个议席。这次省选，分属左右翼的绿党和人民联盟党各得3席。现在两个政坛大块头分不出胜负，原本“人微言轻”的小党立刻重要起来。据CBC等媒体报道，自由党领袖、现任省长加伦特已经公开表示将寻求与绿党结盟，组成联合政府。

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如果结盟成功，新不伦瑞克省政坛格局将和BC省神似。只不过在BC省，和绿党结盟执政的是新民主党，不是自由党。去年5月BC省选后，新民主党获得的议席比自由党少两个，加上绿党的三个议席后才得以执政。

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星期三（9月26日）在新不伦瑞克省议会大楼门外，加伦特在自由党议员团的陪同下召开新闻发布会，郑重地宣布将与绿党洽谈结盟事宜。他说，省选结果清楚地表明，选民希望政府和其他党合作，而绿党的政纲在各党中与自由党最为接近。

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绿党在上次省选中仅得一席，这次不仅议席增加，而且可能成为“造王者”。绿党领袖库恩（David Coon）星期四说，他将和自由党及进步保守党进行“艰巨的谈判”。他在省选次日接受采访时已经表示，他愿意努力促进议会的党派合作。和加伦特一样，他也认为这是选民通过投票结果传递的愿望。

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现在球在自由党手里

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蒙克顿大学的公共行政管理研究员和教授萨弗瓦（Donald Savoie）介绍说，按照法律规定，在下一届政府正式产生之前，新不伦瑞克省的在任省长仍是加伦特。“就算他领导的党只赢得五个议席，他也仍然有权利召集议会，要求举行信任投票。”

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当然，没有哪个政党领袖真的会在只有五个议席的情况下如此自找没趣。但是加伦特现在手里有21席，如果能加上绿党的3席，他会认为值得一搏。

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萨弗瓦说，如果拿一场冰球赛打比方的话，现在比赛只剩下最后几分钟了，而球是在“加伦特队”手里。比分领先的一方此时往往会利用运球拖延时间，但是加伦特这次不能这样做。萨弗瓦认为他最好在一两个星期内就召集议会举行信任投票，因为这是新政府成立之前必经的程序。

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过来人的经验：领导少数政府不容易

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即使加伦特和绿党成功结盟，两党议席加起来24席，仍然不过半数，只能组成少数政府。邻省新斯科舍在2006年省选后出现了类似的局面。该省进步保守党赢得23席，党领袖麦克唐纳（Rodney MacDonald）组建少数政府，执政三年后在一次信任投票中触礁，随后在省选中败给新民主党。

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现已退出政坛的麦克唐纳说，领导少数政府不是一件容易的事。经常要经过一番艰苦努力才能让法案在议会通过。他认为，现在新不伦瑞克省的绿党和人民联盟党应该发挥自己的作用，让新政府的组建符合选民的愿望。

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（RCI with CBC News，Elizabeth Fraser， Colin McPhail，Jacques Poitrass， Information Morning Fredericton）

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