取消昂山素季的加拿大荣誉公民称号：众议院一致通过动议

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加拿大众议院各党议员一致通过一项由魁北克党团提出的动议，要求政府取消昂山素季的加拿大荣誉公民称号。昂山素季的正式职务是缅甸国务资政，但是她的声望使她成为缅甸事实上的领袖。缅甸罗兴亚人遭到屠杀，国际社会认为她有不可推卸的责任。

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上个星期，加拿大众议院已经全票通过了一项动议，谴责缅甸军队对罗兴亚人的“种族灭绝”，支持联合国此前公布的相关调查报告。

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加拿大外交部表示，政府支持众议院的动议，但是接下来如何处理还有待研究，因为毕竟过去从来没有取消过荣誉公民称号。

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昂山素季1991年获得诺贝尔和平奖，2007年获得加拿大荣誉公民称号，当时她仍然被缅甸军政府软禁。2012年，时任加拿大外长贝尔德访问缅甸时向她颁发了荣誉公民证书

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris)

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