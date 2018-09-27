“你们有一个非常好的首席谈判代表”：欧盟贸易专员力挺加拿大外长

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欧盟贸易委员马姆斯特罗姆（Cecilia Malmstrom）在加欧自由贸易协定（CETA）谈判中和加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）是对手。但是在美国总统特朗普表示自己不满意加拿大的谈判方式，“不喜欢加拿大谈判代表”之后，她立刻站出来力挺弗里兰德。

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她在接受CBC广播节目The House采访时说，弗里兰德“是一个非常好的首席谈判代表，她在极其困难的条件下工作非常出色。”她表示自己经常在贸易问题上和弗里兰德交换意见。“欧盟和加拿大的团结比任何时候都重要。”

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她说，特朗普的评论显示“和美国人打交道越来越困难了”，越来越多的国家因此寻求和欧盟、和加拿大加强合作，建立多边关系。

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加拿大-欧盟自由贸易协定暂时性实施本月满一周年，马姆斯特罗姆因此本周访问加拿大。

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（RCI with CBC News, Katharine Starr ）

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