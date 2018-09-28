加拿大魁省的难民申请者投诉人权委员会，抱怨孩子进不了有政府补贴的低价托儿所

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在加拿大的魁北克省，正在等候难民申请批准的一对海地人夫妇因为孩子进不了有政府补贴的托儿所，向魁北克省的人权和青年权利委员会 （ Quebec Human Rights and Youth Rights Commission）提出了人权投诉。

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他们说，这种情况让他们不能去工作，从而使他们难以开始在这里的生活。

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(Ryan Remiorz/Canadian Press)

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马修（Vladimyr Mathieu）和妻子在2017 年6月份从海地来到蒙特利尔，目前他们一家在等待难民身份的审批。

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在等候审批期间，他们的女儿进入了一个有政府补贴的托儿所（CPE），但之后他们的儿子在加拿大出生了，想进同一个托儿所，但被拒绝了。

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这个星期，马修在接受加拿大广播公司的采访时表示，如果没有解决方案，我或我的妻子就得有一个人停止工作，留在家里照顾儿子。

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私人日托贵很多

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在魁北克省，有政府补贴的托儿所，每天的收费最低 8.05加元，收入高的家庭会多交一些，但也不会超过 21.95 加元一天。

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没有政府补贴的私人托儿所，收费在每天 35 -65 加元之间，但之后家长可以申请纳税减免。

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(Mike Dotta/Shutterstock)

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这对海地夫妇表示，他们去查询了没有政府补贴的私人托儿所，但最便宜的也要每天40加元。

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虽然他们有资格获得税收减免，但申请纳税减免首先要报税，然后等待退税，这笔减免不能提前给，马修说，他们现在没有那么多钱来支付儿子上私立托儿所的费用。

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难民律师协助打官司

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勒莫言（Claude-Catherine Lemoine ）是蒙特利尔 Pointe-St-Charles 社区法律服务部 （Community Legal Services of Pointe-St-Charles）的律师，这个组织一直在对申请难民身份的人提供法律支持。

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她告诉加拿大广播公司，这是一个人权问题，这是一个机遇平等问题，孩子们应该处于平等地位。

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(Geoff Robins/AFP/Getty Images)

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来到这里申请难民身份的人也有自己的组织，要求能送孩子进政府补贴的低价幼儿园，这个名为 Comité des demandeurs et demandeuses d’asile pour l’accès aux garderies 的组织发出了一封公开信要求他们的孩子能获得儿童保育服务，以便他们能像其他魁北克人一样去工作。

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有 25 个社区团体签署了这封公开信。

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魁省家庭部

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对于上述抱怨，魁北克省的家庭部 （Families Ministry ）作出了澄清。

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家庭部的发言人告诉加拿大广播公司，曾经有一些传言与事实不符，造成了混淆，根据规定，有难民身份的家庭可以有一个孩子进入受到政府补贴的托儿所。

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政府补贴托儿所位置奇缺

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在魁北克省，受到政府补贴的托儿所 CPE 一直是非常抢手的 “香饽饽”，位置奇缺，各个社区的 CPE 都有着长长的等候名单。

在这次魁北克省选 （2018 年10月1日）的竞选中，各政党都在争先恐后地承诺要增加 CPE 的位置。

魁北克省政府每年为补贴托儿所耗资 24 亿加元，加拿大的环球邮报 2017年曾经报道说，魁北克省只有 35% 的孩子能进得了政府补贴的托儿所。

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