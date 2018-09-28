周末网络广播（2018年9月28-30日）

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听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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本周报道精选

特鲁多政府因难民问题再受抨击（方华）

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近两年越过美国与加拿大边界大量涌入加拿大的难民申请者引起加拿大民众的关注。加拿大人不但关注政府如何对待这些非法越境难民申请者，而且关注如果其难民申请被拒、这些难民申请者是否会离开加拿大。按说最了解这方面情况的应该是联邦政府负责难民事务的官员，但恰恰是联邦政府负责处理非法越境难民申请者事务的部长的一席话引起了“炸锅”反应，受到联邦议会反对党的猛烈抨击。

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加拿大争取安理会席位，在联大期间寻求支持（赵黎）

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第 73 届联合国大会在联合国纽约总部举行，这个星期，加拿大总理总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）和加拿大的几位内阁部长都出席了会议。加拿大广播公司报道说，联大期间，加拿大代表团的幕后外交焦点，就是为加拿大争取在 2021 年至 2022 年期间的联合国安全理事会的席位。

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Adobe试图通过人工智统一体验经济和数据分析（沈二）

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Adobe作为世界级的软件公司著名的一直是其设计软件，例如图像设计软件“Photoshop”，视频设计软件“Premier”，以及电子文档软件…它的软件集形成了一个完整的面向“视觉设计”的体系。Adobe近5年不断重复的一个概念是“体验”。“体验”这个词既和设计相关，又带来了新的可能性。现在，Adobe应该是觉得时机成熟了，它带着努力了很久的人工智能系统“Adobe Sensie” 来到了数据的舞台。

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特朗普修理特鲁多恐怕与中国有关（方华）

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在美国和加拿大修改北美自由贸易协议NAFTA的谈判似乎陷入僵局的情况下，美国总统特朗普继续宣称加拿大不让步就与墨西哥单独签署自由贸易协议，美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer则表示美国和加拿大离达成修改NAFTA的自由贸易协议还有很大的距离、加拿大在许多方面不愿意做出让步。

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上个冬季美国八万人死于流感，加拿大是三百人（赵黎）

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在2017-2018年的冬季，据估计有 80,000 名美国人死于流感及其并发症 ，这是 40 年来因流感死亡人数最多的一次。美国疾病控制和预防中心 CDC 主任罗伯特·雷德菲尔德医生（Robert Redfield）在本周二晚对美联社的记者透露了这一消息。

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一周图片报道

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