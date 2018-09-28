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美联储掌门人点出加拿大经济的命门

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 28 九月, 2018 , 暂无评论 ↓

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美联储主席 Jerome Powell虽然管的是美国的货币政策，但他的讲话受到国际金融界和经济界的密切关注，因为美国中央银行的货币政策和利率政策会产生世界范围的影响。

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美国升息

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加拿大作为美国的紧邻和以美国为主要出口市场的国家，更是密切关注美联储的动向。

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美联储主席 Jerome Powell在9月26日宣布把美国央行利率上调0.25个百分点，达到2.25%，这使得美国利率与加拿大央行利率1.5%的利差达到0.75个百分点。

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美联储给出的升息预测是，年底之前再上调利率0.25%，2019年三次升息，2020年一次升息，使美国央行利率在2020年达到3.5%的水平。

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以 Jerome Powell 为首的美国联邦储备委员会之所以给出连续加息的预测，是因为虽然有贸易战的阴影，但美联储对美国就业市场和经济发展会继续保持目前健康发展速度抱有信心，并认为美国股市和房地产市场与2007-2008年金融市场风暴前相比处于风险较低的水平。

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加拿大经济的命门

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在回答记者问题时美联储主席 Jerome Powell指出，美国经济目前处于近代史上几个最好的经济繁荣阶段之一。在资产价格方面，虽然股市和房地产市场的价格都处于较高的水平，但股票有较大升幅的股东们能够应对股票价格的调整或下跌局面。而拥有房产的民众由于房地产泡沫已经在十年前破裂而处于相对安全的地位，美国房价比2007年金融风暴前要合理和容易负担。

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Don Pittis/CBC

这位美联储主席说到这里似乎言犹未尽，又加上这么一句话：真正有伤害性的是消费者过度借债，而且是用那些价格会下跌的资产抵押借贷；在房地产市场泡沫化的情况下，消费者还靠着房产高杠杆借债，如果房地产价格开始下跌这就成了严重问题。

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美联储主席 Jerome Powell虽然是在告诉美国民众美国现在没有这种房价虚高、消费者过度借贷的问题，但他的这句话却点出了加拿大经济目前面临的一个极大风险，可以说是加拿大经济的命门。

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如果银行利率继续上升、如果加拿大经济发展速度下降，则加拿大房地产市场价格下跌的局面就会难以避免，会让很多房奴们的日子很难过。

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利率走向

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从利率走向来看，上升的趋势应该是已成定局；美联储给出的升息预测是，美国央行利率在2020年达到3.5%的水平。

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美国利率的快速上升会推高包括加拿大在内的国际金融市场的借贷利率水平，从而加重债奴们的负担。

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加拿大央行行长 Stephen Poloz / Justin Tang/Canadian Press

金融市场分析师们认为加拿大中央银行很有可能会在今年10月份把央行利率从1.5%上调到1.75%，明年也会继续上调利率。

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美元与贸易战

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美国总统特朗普多次表示反对美联储紧缩银根和上调利息率的政策，指出在美国与世界上对美进行不公平贸易的国家进行贸易战的情况下，美联储不断升息的政策会让美元升值、伤害美国的出口行业、帮助外国出口行业。

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但美联储主席 Jerome Powell到目前为止不为特朗普反对升息的言论所动，指出美国国会授予联邦储备委员会的职权是确保美国货币和金融市场的稳定。

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RCI with Don Pittis · CBC News

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