加拿大著名咖啡店在印度竟被这样山寨

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据加拿大新闻社报道，印度Yamunanagar市一家咖啡店似乎侵犯了加拿大著名咖啡连锁店Tim Hortons的知识产权，用Tim Hottens的招牌经营。

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这家山寨版的印度咖啡店不但用的名字与加拿大Tim Hortons咖啡连锁店只有三个字母的差别，而且其使用的字体、颜色、图像、和小标题都与正版商标很相像。

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这家山寨版咖啡店似乎在2016年就已经开始运营。Tim Hottens山寨版咖啡店负责人没有回复记者提出的问题。

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加拿大Tim Hortons咖啡连锁店的母公司Restaurant Brands International (RBI) 的发言人通过电子邮件表示，有人模仿自己的品牌虽然显示自己品牌的成功，但自己的品牌代表的是高质量的食品和服务，所以会采取保护品牌的维权措施，包括迫使该山寨版咖啡店停止运营。

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这不是加拿大的Tim Hortons咖啡店第一次在国外被山寨。2015年，有人发现韩国有家用Tim House的招牌经营的咖啡店；同一年韩国还出现Tim Mortons这样山寨版的Tim Hortons咖啡店。

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RCI with Aleksandra Sagan · The Canadian Press、 CBC News

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