加拿大一煤矿因歧视本国工人受罚

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在加拿大新斯科舍省布雷顿角经营煤矿的Kameron Coal公司宣布放弃上诉，接受加拿大政府有关部门因其优待外籍工人、歧视本国工人而做出的处罚。

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Kameron Coal 被指控没有按照向政府申请招聘外籍工人时定下的支付32加元到35加元小时工资的条件，而是向从美国招聘的工人支付每小时77加元的工资，至少两倍于付给加拿大工人的工资；此外，还给美国工人支付极高的加班工资、签工作合同的奖金、续签合同奖金、退休金、医疗保险，甚至提供住房。

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加拿大联邦政府认定Kameron Coal 的工资福利政策歧视加拿大工人，因此开出了23万加元的罚单、并在10年内禁止该公司聘用外国工人。不过，2017年底联邦政府把罚金降低到5万4千加元、禁用外国工人的时间也从10年被减少到1年。

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Kameron Coal 在布雷顿角的煤矿雇用的工人中80%是加拿大雇员，20%是美国工人。

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加拿大与外籍工人待遇有关的司法诉讼一般是公司涉嫌盘剥和歧视外籍工人，像Kameron Coal 公司这样被控歧视本国工人的情况非常少见。

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RCI with Tom Ayers · CBC News

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