比军队还严：加航向旗下员工宣布大麻规定

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加拿大航空公司（Air Canada）禁止飞行员、机组成员、飞机维修人员和登记行李的工作人员在任何时候吸食大麻。

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自10月17日起，大麻在加拿大就要合法化了。但是这项法律对加航的一些员工来说将毫无意义。加航星期四（9月27日）在一封邮件中通知旗下员工说，一些关键岗位上的员工在工作时间和下班时间都不得使用大麻，包括飞行员，机组成员，维修人员和登记行李的人员。

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但是法律界人士指出，加航很可能需要在法庭上为自己的规定辩护，因为禁止员工在下班时间使用大麻会被视为对私生活的侵犯。

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加拿大航空协会要求加拿大交通部尽快制定统一、明确的规定。否则会出现各家航空公司的规定不一样，而且不得不为此上法庭的情况。

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航空公司以及其他企业面临的难题之一是，目前没有一种完全可靠并准确地检测大麻对人体影响的方法。加航表示做出这样的规定是为谨慎起见和基于目前对大麻影响的认识。

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卡尔加里市警察局也在同一天宣布禁止警察在任何时候使用大麻。

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加拿大空军规定飞行员在驾驶飞机的前28天里不得使用大麻。一般军人在上岗前的八小时内不得使用大麻，当然在执行任务期间更不允许。

（D’après un reportage de Davide Gentile, Radio-Canada）

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