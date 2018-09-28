瑞银报告：多伦多和温哥华的房地产泡沫高居全球第三和第四位

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瑞士银行星期四（9月27日） 公布报告，对全球20个大城市的房地产市场进行评估。在房地产泡沫最严重的六个城市中，加拿大的多伦多和温哥华名列第三和第四。

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香港和慕尼黑名列第一和第二，排在多伦多和温哥华后面的是伦敦和阿姆斯特丹。

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瑞银报告根据当地工资水平、房价、房屋租赁市场和房贷等标准给这些城市的房地产市场打分，超过1.5分被视为出现泡沫。多伦多得分1.95，温哥华得分1.92。排在第一位的香港得分2.03。

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报告说，温哥华自2017年开始实施的外国人房地产税收效不大，只在很短时间内遏制了房价的上涨。根据瑞银的计算，一套靠近市中心、675平方英尺（即62.7平方米）的公寓的价格，在多伦多相当于一个从事高级技术服务的劳动者6年多的工资（取中位收入），在温哥华需要9年。在香港则需要22年。

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如果买房是为出租的话，按照目前的租赁市场情况和房贷利率，在多伦多需要出租25年才能收回成本。在温哥华需要34年，在香港需要35年。

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但是瑞银资产管理专家认为，尽管许多城市面临房地产泡沫的风险，但是从房屋建筑项目、房贷发放及偿付等因素来看，现在的情况和2008年金融危机爆发前不能相比。

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（RCI with CBC News, Pete Evans，SWI）

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