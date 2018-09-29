吸烟增加患老年痴呆症的风险

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根据韩国的一项新研究，吸烟者患老年痴呆症的风险更高，而吸烟的人若戒了烟，则可以降低这一风险。

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这项研究发表在 “临床和转化神经病学年鉴” (The Annals of Clinical and Translational Neurology) 上，研究报告说，与吸烟的人相比，长期戒烟者和从来没吸过烟的人患老年痴呆症的风险要分别低 14% 和 19%。

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吸烟增加患痴呆症风险

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研究的主作者、首尔国立大学医学院的 Daein Choi 医生说，大家都知道吸烟对健康有各种负面后果，包括导致癌症和心血管疾病，但至今吸烟对我们大脑的影响还相对较少提到。

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这个研究报告说，在 20 世纪 80 年代和 90 年代有过几项研究，说吸烟能降低患阿尔茨海默病的风险，但这些研究都是由烟草公司资助的。

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Choi 通过电子邮件告诉路透社，一直有一种误解，认为尼古丁的兴奋作用有可能防止人们患老年痴呆症，这是错误的。

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Choi 及其同事研究了韩国国家数据库的健康数据，重点跟踪研究了 46,000 名 60 岁以上的男性。

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根据问卷调查，研究人员将这些男性分类为持续吸烟者、短期戒烟者（戒烟不到4年）、长期戒烟者（戒烟超过4年）以及从不吸烟的人。

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从 2002 年研究开始到 2013年底，其中有 1,644 名男性被诊断患有老年痴呆症。

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与持续吸烟者相比，长期戒烟和从不吸烟的人患老年痴呆症的风险更低。

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Daein Choi 补充说，一个有意思的发现是，与吸烟相关的痴呆风险，通过戒烟可以逆转，因此我们鼓励吸烟的人戒烟，以减少患老年痴呆症的风险。

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戒烟可减小患痴呆症风险

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美国旧金山大学（University of San Francisco ）烟草控制研究和教育中心 （Center for Tobacco Control Research and Education）的J anine Cataldo 没有参与上述研究，但她有过类似的研究。

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在 2010 年发表的一项研究中，Janine Cataldo 及其同事研究了之前的一些研究出版物，发现吸烟者患阿尔茨海默病的可能性几乎是不吸烟者的两倍之多。

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她表示，鉴于吸烟是可导致心血管疾病和阿尔茨海默病的一个重要危险因素，因此戒烟可在预防和治疗阿尔茨海默症方面有重要作用。

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