吸烟增加患老年痴呆症的风险

根据韩国的一项新研究,吸烟者患老年痴呆症的风险更高,而吸烟的人若戒了烟,则可以降低这一风险。

这项研究发表在 “临床和转化神经病学年鉴” (The Annals of Clinical and Translational Neurology) 上,研究报告说,与吸烟的人相比,长期戒烟者和从来没吸过烟的人患老年痴呆症的风险要分别低 14% 和 19%。

吸烟增加患痴呆症风险

研究的主作者、首尔国立大学医学院的 Daein Choi 医生说,大家都知道吸烟对健康有各种负面后果,包括导致癌症和心血管疾病,但至今吸烟对我们大脑的影响还相对较少提到。

这个研究报告说,在 20 世纪 80 年代和 90 年代有过几项研究,说吸烟能降低患阿尔茨海默病的风险,但这些研究都是由烟草公司资助的。

Choi 通过电子邮件告诉路透社,一直有一种误解,认为尼古丁的兴奋作用有可能防止人们患老年痴呆症,这是错误的。

Choi 及其同事研究了韩国国家数据库的健康数据,重点跟踪研究了 46,000 名 60 岁以上的男性。

根据问卷调查,研究人员将这些男性分类为持续吸烟者、短期戒烟者(戒烟不到4年)、长期戒烟者(戒烟超过4年)以及从不吸烟的人。

从 2002 年研究开始到 2013年底,其中有 1,644 名男性被诊断患有老年痴呆症。

与持续吸烟者相比,长期戒烟和从不吸烟的人患老年痴呆症的风险更低。

Daein Choi 补充说,一个有意思的发现是,与吸烟相关的痴呆风险,通过戒烟可以逆转,因此我们鼓励吸烟的人戒烟,以减少患老年痴呆症的风险。

戒烟可减小患痴呆症风险

美国旧金山大学(University of San Francisco )烟草控制研究和教育中心 (Center for Tobacco Control Research and Education)的J anine Cataldo 没有参与上述研究,但她有过类似的研究。

在 2010 年发表的一项研究中,Janine Cataldo 及其同事研究了之前的一些研究出版物,发现吸烟者患阿尔茨海默病的可能性几乎是不吸烟者的两倍之多。

她表示,鉴于吸烟是可导致心血管疾病和阿尔茨海默病的一个重要危险因素,因此戒烟可在预防和治疗阿尔茨海默症方面有重要作用。

