Adobe试图统一视觉、体验和数据分析 – AI预测用户的未发生的未来行为

作者：沈二 2018/09/28
在当今世界，数据是公司最宝贵的资产。然而，许多企业很难获得完整的客户互动和运营视图，因为他们无法连接被困在内部数据孤岛中的信息。
本周一，Adobe 、微软和SAP软件的首席执行官们在微软Ignite大会上推出了开放数据倡议( ODI )。这三个长期合作伙伴正在一起重新构想客户体验，从数据中获得更多价值，并实时提供最佳客户体验。
Adobe作为世界级的软件公司著名的一直是其设计软件，例如图像设计软件“Photoshop”，视频设计软件“Premier”，以及电子文档软件...它的软件集形成了一个完整的面向“视觉设计”的体系。
但在最近5年，Adobe的领地一直不断被移动端的图形处理App和易用免费的谷歌系侵扰。Adobe不得不在使用和价格上不断降低门槛。而Adobe的反击就是以设计软件为基础开拓新的“体验经济”领域。
Adobe称自己为体验公司
Adobe不断重复的一个概念是“体验”。“体验”这个词既和设计相关，又带来了新的可能性。现在，时机成熟，Adobe带着努力很久的人工智能系统“Adobe Sensie” 来到了体验+数据分析的舞台。
Adobe声称它的“Adobe Experience Cloud - 体验云”为内容创作、营销、广告、分析和商业提供了业界唯一的端到端解决方案。帮助公司跨客户接触点和渠道提供一致、连续和引人注目的体验，同时加快业务增长。
“Adobe、微软和SAP正在合作重新构想客户体验管理类别... 我们一起将使企业能够利用大量客户数据并采取行动，以大规模提供个性化的实时客户体验。" - Adobe CEO Narayen
Adobe希望将体验和数据结合
现在各品牌的难点是努力理解来自世界各地的源源不断的数据，包括网站和应用程序，也包括语音和流媒体音频等快速出现的领域。他们不可能雇佣足够多的人力来承担这项任务。随着消费者如何跨越不同的接触点进行互动的复杂性，没有深刻的洞察力意味着品牌正在丧失改善用户体验和推动竞争优势的机会。
体验是一个模糊和“艺术”的过程，而将这些“体验过程”分解成可以真正为企业所用，真正带来经济利益的是背后的数据。
Adobe的Adobe Analytics中发布了一个新的“AI虚拟分析师”，该分析师基于现有技术，无需用户询问就能自动发现见解。通过利用Adobe Sensei，Adobe的人工智能和机器学习框架对关键指标(如在线订单和网络流量)意外上升或下降的原因的宝贵洞察。
揭露“未知的未知”
Adobe 表示 Adobe Analytics虚拟分析师将搜索和分析公司的数据，优先考虑公司感兴趣的变化。深度学习模型允许评估所有客户互动中的每个可能数据点，从消费者在网站上花了多长时间，到应用程序和网络之间的移动。
这些“未知的未知”包含了品牌不仅不知道，也不知道要寻找的洞察力。根本没有足够的时间或资源来揭示这些隐藏在数据深处的秘密洞察。
举例来说，零售商可能会开始看到不同人在网上购买衣服的关键细微差别修复导致金钱流失的破碎体验。
设计到了最后也是数据，艺术和科学在一个数据的节点，通过人工智能融合在了一起。 当然，真正伟大的艺术还在这种预见之外，或者...暂时排除在外。
到了最后，体验和艺术也是数据
无论是Adobe的“体验云” 还是 Adobe Analytics， Adobe将自己从视觉设计（体验）的领域跨到了客户/销售数据管理的领域。它将和市场数据公司Saleforce对抗。
Adobe的做法也从另一个方面印证了一个被不断重复的说法，在数字时代什么东西到最后都是数据。Adobe的融合体验及数据的洞见可以看见的“设计”的数据未来，在人工智能催生下，上设计只是建立在数据之上，服务于用户体验的一个模式或范式。
设计到了最后也是数据，艺术和科学在一个数据的节点，通过人工智能融合在了一起。
当然，真正伟大的艺术还在这种预见之外，或者...暂时排除在外。
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