Adobe试图统一视觉、体验和数据分析 – AI预测用户的未发生的未来行为

作者：沈二 2018/09/28

在当今世界，数据是公司最宝贵的资产。然而，许多企业很难获得完整的客户互动和运营视图，因为他们无法连接被困在内部数据孤岛中的信息。

本周一，Adobe 、微软和SAP软件的首席执行官们在微软Ignite大会上推出了开放数据倡议( ODI )。这三个长期合作伙伴正在一起重新构想客户体验，从数据中获得更多价值，并实时提供最佳客户体验。

Adobe作为世界级的软件公司著名的一直是其设计软件，例如图像设计软件“Photoshop”，视频设计软件“Premier”，以及电子文档软件...它的软件集形成了一个完整的面向“视觉设计”的体系。

但在最近5年，Adobe的领地一直不断被移动端的图形处理App和易用免费的谷歌系侵扰。Adobe不得不在使用和价格上不断降低门槛。而Adobe的反击就是以设计软件为基础开拓新的“体验经济”领域。