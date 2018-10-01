魁北克星期一省选、四党捉对厮杀

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占加拿大人口四分之一的省份魁北克省星期一举行省选，投票站开放时间是上午9点30分到晚上8点。星期一晚上计票结束后将产生新政府。

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最新的选情显示，在魁北克这一加拿大唯一一个以法语为官方语言的省份，由François Legault率领的魁北克未来联盟党Coalition Avenir Québec、和由 Philippe Couillard率领的执政党自由党都有可能组成少数党政府执政。

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政治分析家们认为，虽然魁北克未来联盟党在一个多月的竞选过程中失掉了在选民支持率方面大幅度领先的势头，但如果运气好，魁北克未来联盟党还有一定的机会赢得多数党政府执政的资格。

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过去几十年在魁北克政坛多次上台执政的魁北克党在这次省选中似乎不得不与近年来新崛起的左翼政党魁北克团结党Québec Solidaire竞争第三大政党的地位。

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RCI with Éric Grenier · CBC News

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