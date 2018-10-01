加拿大新布伦瑞克海岸发现第二头死鲸

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在加拿大大西洋沿岸新布伦瑞克省海边发现第二条死亡的小须鲸后，有关专家对该小须鲸进行了解剖研究，以找出这条鲸鱼的死亡原因。

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第一条死亡的小须鲸是几个星期前在靠近新布伦瑞克省Campobello Island发现的，这条小须鲸死在一个当地渔民设立的鲱鱼堰里。

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这第二条死亡的小须鲸是在Grand Manan Island被海水冲上岸的。专家们对这条小须鲸的外表进行检查后没有发现受伤的迹象。

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专家们虽然希望对这条小须鲸的尸体解剖能对其死亡原因给出一些解释，但告诫说可能还需要更多的资料才能确认其死亡原因、才能回答最近两条小须鲸死亡是否属于非正常原因。

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不过专家们指出，小须鲸死亡的情况与去年12条北大西洋露脊鲸在加拿大水域死亡的问题不可比，一是数量的差别、二是露脊鲸属于濒临灭绝的海洋动物。

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RCI with Jordan Gill · CBC News

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