Justin Tang/Canadian Press

加拿大终于与美国达成新版NAFTA协议

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 1 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在离星期日夜里24点修改北美大陆自由贸易协议的谈判截止期限前几个小时，加拿大终于结束了为期14个月的谈判、与美国达成协议，原则上同意美国与墨西哥已经达成的新版北美大陆三国自由贸易协议。这个协议不再叫NAFTA、而是更名为USMCA，是美国、墨西哥和加拿大三国名字的缩写。

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最后一刻的协议

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加拿大外交部长Chrystia Freeland和美国贸易谈判代表Robert Lighthizer在协议达成后发表的联合新闻公报中表示，USMCA将为北美大陆工人、农民、畜牧业农场主、商业企业带来高标准的贸易协议，带来更自由、公正、和有强劲势头的经济发展，创造更多的高薪酬工作、壮大中产阶级。

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加拿大自由党政府总理特鲁多在星期日夜里9点多召开内阁紧急会议，讨论刚刚达成的加拿大与美国的贸易协议。在75分钟后会议结束时，匆匆离开的特鲁多对等待的记者说，今天对加拿大来说是个好日子，在星期一会有更多的时间回答记者的问题。

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互有让步

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美国政府一位高级官员为记者提供会谈背景情况时说，达成贸易协议是美国、墨西哥和加拿大三赢的局面，实现了特朗普总统一个最主要的竞选承诺、显示出他在国际贸易方面采取的战略是成功的。

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Jonathan Hayward /Canadian Press

消息人士说，加拿大和美国在谈判的最后关头互相做出了让步，加拿大方面同意向美国奶制品更大程度的开放加拿大市场、准许更多数量的美国鲜奶和奶制品免关税进入加拿大市场、美国方面将获得比加拿大给10个泛太平洋自由贸易伙伴国略高一些的加拿大奶制品市场份额，并停止让加拿大第7类奶制品降价出口美国市场的做法。

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特鲁多已签署的加拿大与10个泛太平洋自由贸易伙伴国的协议规定，这十个贸易伙伴国可以向加拿大出口相当于加拿大奶制品年产量3.25%的奶制品。

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作为加拿大向美国进一步开放奶制品市场的回报，美国方面同意保持双边专家委员会的贸易仲裁机制、即NAFTA第19章条款。加拿大过去曾经多次向美加贸易双边仲裁委员会提出反对美国对加拿大出口美国的软木征收惩罚性关税的诉求，而且屡屡获胜。

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加拿大一些政坛分析家们认为，特鲁多联邦政府与美国达成的上述贸易协议有可能受到一些加拿大省份的强烈反对，特别是魁北克省。在魁北克省的一些联邦选区，奶牛农场和奶制品工业在当地经济中占有重要地位。

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此外，加拿大方面一直反对的限制加拿大汽车和汽车配件进入美国市场的条款、和限制自由贸易协议有效期的所谓太阳落山条款都不再是问题。

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城下之盟？

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除了上述加拿大和美国互相做出让步的议题之外，加拿大不得不接受美国方面坚持的立场，这就是美国继续对加拿大进入美国市场的钢材和铝材实施惩罚性关税、这个关税是否取消与何时取消和NAFTA谈判无关。

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专家们认为，美国特朗普政府似乎在强迫加拿大同意用钢材和铝材的出口限额制度来换取美国取消对加拿大钢铝产品的惩罚性关税。

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美国和墨西哥把9月30日作为NAFTA谈判的截止日期，是因为要在墨西哥现任总统在12月1日离任前签署替换NAFTA的USMCA自由贸易协议；而美国国会需要60天的时间才能完成审议和批准的程序。

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RCI with John Paul Tasker, Elise von Scheel · CBC News

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