蒙特利尔禁烧木材壁炉新规 10 月1日起生效

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10月1日，蒙特利尔市禁止燃木壁炉和炉灶的新规定正式生效，这一规定是为了减少烧木头壁炉带来的空气污染。

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从今天开始，蒙特利尔市将开始检查其19个行政区的房主们是否遵守了新的规定，违规者会受到罚款。

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蒙特利尔市政府的发言人Philippe Sabourin 表示，市政府给了市民们足够的时间来遵守新规，房主们都收到了关于新规的信件。

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他接着说，如果您的壁炉尚未注册，您应该尽快完成，否则可能会因第一次违规而被罚款100到500加元，不止一次违规，可被处以高达2,000加元的罚款，市检查员将进行巡视，以确保壁炉符合规范。

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CBC

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Philippe Sabourin 说，蒙特利尔有近 50,000 个烧木材的此类装置，其中已有近48,000个进行了注册。

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他补充道，旧的壁炉不必扔掉，只要不用就可以了，但在持续断电超过 3 小时的情况下，业主可以使用烧木材的壁炉。

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蒙特利尔市称，燃烧木材产生的烟雾占细颗粒污染的近 40%，仅次于交通排放，这是导致冬季烟雾污染的一个主要原因。

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