加拿大广播公司法语部公众开放日继续受欢迎

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刚过去的这个周日 （9月30日），加拿大广播公司位于蒙特利尔市的法语部照例举行每年一次的对公众开放日，也叫 “文化日”（Journées de la culture），根据最新统计，昨天这一天有多达 4100 人前来进行了参观。

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这已经是加拿大广播公司法语部（MRC）连续第 22 年举行这个活动，很多人一大早就开始排队。

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加拿大国际广播 RCI 也有专门的展台，各语言组都有记者和主持人 “站台”，回头人们的问题。

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在参观者中，有不少带着孩子的家庭，父母们希望孩子从小了解电视节目、广播节目的制作过程，给孩子打开眼界。

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还有不少参观者属于 “追星族”，他们期待着能见到自己喜欢的电视连续剧的演员，以及自己仰慕已久的电视节目的主持人。

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有的人拉着主持人的手不放，赶紧自拍，还有的新移民告诉法语电视节目的主持人，自己是通过看法语新闻掌握了法语和社会的动态。

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这个活动中还有一个新点，就是人们可以在临时设置的摄像棚户播音室里体验做记者、当主持的感觉。

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