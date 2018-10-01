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阿尔伯塔成为加拿大第一个最低时薪 15加元的省份

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期一 1 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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2018 年 10 月1日，阿尔伯塔省成为加拿大的第一个把最低工资标准提高到每小时 15 加元的省份。

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阿省最低工资连年跳

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在阿尔伯塔省，省的执政党 – 新民主党（NDP）自从2015年上任以来就承诺每年提升最低工资标准。

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2015 年的时候，阿尔伯塔省的最低工资标准仅仅为每小时 10.20 加元， 2016 年10月1日，阿省一下子涨了 2 加元，把最低时薪提高到12.20加元，然后在 2017 年10 月 1日再提到每小时 13.60加元，最后是今年 10月1日正式实施每小时15.00 加元的标准。

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根据阿省政府2018年的一个报告，这一增长意味着全省约有 30 万名员工将从中受益，其中 62% 是妇女。

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(Radio-Canada)

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支持与反对的声音

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阿省总理雷切尔·诺特（Rachel Notley）一直强烈维护阿尔伯塔省提高最低工资标准，呼吁为低薪员工争取公平的工资。

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但代表中小型企业的加拿大独立企业联合会 （Canadian Federation of Independent Business）则对最低时薪的提升表示担忧。

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上星期四，加拿大独立企业联合会发布了 9 月份企业报告，报告中把阿尔伯塔省提升最低工资标准列为 9 月份阿省中小企业信心低于全国平均水平的原因之一。

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马尼托巴省和萨省

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在平原三省中，另外两个省份  –  马尼托巴省和萨斯喀彻温省 10月1日也提升了最低工资，但比阿尔伯塔低很多。

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马尼托巴省的最低工资标准涨了 25 加分，从每小时 11.10 涨到 11.35加元。

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萨斯喀彻温省的最低工资标准则只涨了 10 加分，从每小时 10.96 涨到 11.06 加元。

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安大略省

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在安大略省，前自由党政府曾经承诺要把安省的最低工资提到每小时 15加元，但进步保守党政府上台后，宣布将不履行前政府的承诺，把最低工资保持在每小时14 加元，结果引发了大规模抗议示威。

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Radio Canada

安省在把时薪提到14加元时，已经引出不少反对的声音，但加拿大广播公司报道说，14加元的时薪并没有阻止就业市场的增长，从2018年初到现在，安省平均每月增加14,000个职位，这是自2010年以来的最大就业增长。

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魁北克省工会呼吁跟进阿省

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在阿尔伯塔省成为加拿大第一个时薪15加元的省份后，魁北克省的工会组织立即再次敦促省政府以阿省为榜样，把魁省的最低工资也提高到15加元一小时。

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Radio Canada

魁北克省的最低工资在今年5月份提升到 12加元一小时，魁北克省工人联合会（QFL）主席丹尼尔·博耶（Daniel Boyer）表示，每小时12加元根本不够，在2018年，没有人能够靠这样的薪水在魁北克省有个像样的生活。

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他说，阿尔伯塔省向前迈出了一大步，我们希望魁北克省能够尽快实现每小时15加元的最低工资标准。

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魁北克省无工会员工保护联盟（Front de défense des non-syndiqués）的发言人梅兰妮·格温（MélanieGauvin）也表示，我们对安大略省的退缩感到失望，由于魁北克省目前缺乏劳动力，提高最低工资将有助于促进魁省的经济发展，有人说提升最低工资将对就业和通货膨胀产生 “戏剧性” 影响，这种说法过于夸大，我们的数据非常不同。

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魁北克省今天，10月1日举行省选，但最有可能赢得这次省选的两个政党都不打算马上把最低工资提高到 15 加元/小时，这让工会组织感到非常懊恼。

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