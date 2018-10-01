(CP/Jacques Boissinot)

北美自贸协议签署：加拿大得以减少损害，但仍面临挑战

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 1 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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所有人都以为它会胎死腹中，但是新版北美自由贸易框架性协议在最后一刻达成，并更名为加美墨协议（USMCA）。加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普星期一（10月1日）各自召开新闻发布会，正式宣布这个好消息。

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更详细的介绍来自加拿大外长弗里兰德。新协议保留了将贸易纠纷诉诸于专家委员会的仲裁机制；加拿大保住了奶制品供应机制（但是向美国奶制品开放3.6%的加拿大市场）和扶助文化产业的政策；规定加拿大能源必须向美国出口一定比例的“均衡条款”和允许外国企业起诉政府偏袒本国企业的“投资者-政府纠纷仲裁条款”被取消。弗里兰德说，后一项条款把企业权利置于主权政府之上，加拿大纳税人为此付出的诉讼费用和罚款超过3亿加元。

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(CP/Sean Kilpatrick)

USMCA还规定，免关税汽车必须有75%的零部件产自加美墨，必须有40%到50%的零部件由小时工资不低于16加元的工人生产。后一项是美墨谈判达成的条款。但弗里兰德说，这项条款不仅有助于保护墨西哥工人的权益，也保护了加拿大的汽车工人。

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美国原来一直力主加上“夕阳条款”，即新协议五年为期，到期需重新谈判。昨晚达成的USMCA框架协议把这个期限规定为16年，但每6年进行一次审核。

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分析人士：加拿大得以把损害控制在一定范围内

Radio-Canada的经济专栏作者维兹纳（René Vézina）认为，加拿大总的来说成功地把损害控制在一定范围内。例如，同意向美国乳制品开放3.6%的加拿大市场（目前仅为1%），但是保住了加拿大乳制品供应制度。自特朗普上台后，这个制度一直是他猛烈攻击的靶子。

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这个比例超出了加拿大向欧盟和泛太平洋协议成员国开放的3.25%的比例，相当于加拿大每年从美国进口5亿加元的乳制品。特鲁多政府承诺将对加拿大乳制品因此受到的损失进行补偿。弗里兰德说，这项协议还要经过三国议会和国会讨论批准。加拿大政府将利用这段时间制定对乳制品业的补偿方案。

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加拿大乳制品业有一半在魁北克省。可以想见，魁省农场主对扩大进口美国乳制品是不高兴的。不过维兹纳说，加拿大在新协议下仍然有权像过去一样扶助文化产业，这对魁北克这个法语省份来说也是格外重要的胜利。

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魁北克省农产品协会主席格罗洛（Marcel Groleau）说，USMCA协议关于乳制品的内容对他们来说不是什么好消息。3.6%的市场份额听起来不多，但是不要忘了，加拿大乳制品业在这之前已经为加拿大-欧盟自贸协议和泛太平洋协议做出了让步。他还预见，更多的美国乳制品进入加拿大市场并不会让商店里的奶制品更便宜。

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维兹纳说，另一个不满意的群体是加拿大零售商。因为网购免税额从过去的20加元增加到了100加元，本地零售商因此会觉得受到更大的压力。

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维兹纳说，美国政府由于面临中期选举，其实也急于达成协议。加拿大谈判代表成功地利用了这一点。如果以十分为满分的话，他给加拿大政府和谈判代表打7到8分。

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加拿大仍然面临挑战

《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hebert）认为，加拿大政府仍然面临挑战。如果美国不取消对加拿大钢材征收的25%关税，或者今后又有其他惩罚性关税出现的话，加拿大政府今天为达成协议所做的让步就会受到质疑。

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前保守党总理马尔罗尼（Brian Mulroney）发表声明祝贺USMCA签署。声明说，他从一开始就表示，在北美自贸协议的谈判上没有保守党的方式和自由党的方式，只有加拿大的方式。

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马尔罗尼是最早提出北美自贸协议并主持相关谈判的加拿大总理，也是特鲁多政府在本次谈判中最倚重的顾问之一。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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