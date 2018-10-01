用户信息被盗：一加拿大律师事务所拟对Facebook发起集体诉讼

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上星期五（9月28日），脸书承认有5千万个账号的信息因安全漏洞外泄。据信用户的密码和信用卡号码等信息没有被盗，但是黑客可能可以盗用账户。公司目前正在和警方合作进行调查。

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多伦多律师事务所Charney Lawyers PC计划对脸书公司提出集体诉讼。该事务所的律师Ted Charney说，脸书公司利用用户的信息获取利润，它有责任保护这些信息。

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脸书总裁扎克伯格说，公司在上星期二发现了安全漏洞，星期四发生了黑客攻击。安全漏洞现已被堵上。但是目前还不清楚黑客会用所获得的信息做什么事。

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他还说，受到影响的用户会收到通知。

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（RCI avec Radio-Canada, AFP）

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