你不能视而不见：加拿大漫画家根据对美国大法官候选人的性侵指控作画

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正义女神倒在地上，被一个画面上看不见的男子抓住手腕捂住嘴。她的眼睛也被蒙住。象征公正的天平被扔在一边。这是加东哈利法克斯市《纪事先驱报》的漫画作者布鲁斯.麦金农（Bruce MacKinnon）星期六在该报刊登的一副漫画，关注美国最高法院大法官候选人卡瓦诺（Brett Kavanaugh）提名之争的读者，立刻就会明白他的灵感和素材从何而来。

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卡瓦诺被几名女性指控性侵，美国参议院司法委员会上星期四（9月27日）为此举行听证会，指控者之一福特（Christine Blasey Ford）和卡瓦诺分别接受质询。委员会最后以一票之差通过卡瓦诺的提名，但推迟了参议院投票，以便让FBI进行调查。

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麦金农显然属于相信福特陈述的一派。他在接受CBC记者Anjuli Patil采访时，坦言这幅漫画重现的就是福特所讲述的当年情景。福特指控卡瓦诺在1982年夏天的一个高中生派对上试图强奸她。当时她15岁，卡瓦诺17岁。卡瓦诺在听证会上对此断然否认。

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这幅漫画登出后，麦金农收到了来自加美各地和双方支持者的评论。《华盛顿邮报》为此撰文。他登在自己脸书主页上的漫画到目前为止被转发一万多次。对此他表示，作为漫画作者，最希望看到的就是自己的作品发生影响，引起讨论。

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麦金农说，他理解有些人会觉得无法直视这幅漫画，尤其是对性侵受害者来说。但是他认为我们也不能转变话题，移开目光，假装什么事也没发生。

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（RCI with CBC News, Anjuli Patil）

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