魁北克变天、特鲁多又少一盟友

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加拿大第二大省份魁北克省星期一省选结果是右翼政党魁北克未来联盟获得大胜，赢得省议会125个议席中的74个席位，稳获多数党政府执政资格。这是魁北克未来联盟首次上台执政。

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魁北克未来联盟获得37.7%的选票，而居第二位的自由党获得的选票是 24.7%；而大选前的民意测验显示这两个政党的民意支持率都在30%左右，相差不到2个百分点。

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原来的执政党自由党只获得32个席位，是这次省选中的主要失败者。另一大失败者是四十多年来曾多次在魁北克省上台执政的魁北克党，该党在这次省选中仅获得9个席位，比6年前才现身政坛的魁北克团结党这次获得的10个议席还少一个席位。

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这次魁北克省选结果可以用“变天”来形容。

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由于魁北克未来联盟奉行右翼政策，比如限制移民数量、要求移民接受主流社会的价值观，治理政府部门人浮于事的问题，减少政府赤字，其与特鲁多自由党联邦政府在很多问题上政策相左。这让特鲁多又少了一个省政府盟友。

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在对加拿大经济举足轻重的四个省中，不列颠哥伦比亚省、安大略省和魁北克省都已经在重大问题上与特鲁多政府唱反调，只有阿尔伯塔省仍然是特鲁多政府的盟友。

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