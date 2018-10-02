达成贸易协议是因美向加“红线”让步

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加拿大和美国贸易谈判代表在9月30日最后期限前几个小时达成了协议，避免了加拿大被排斥在美国和墨西哥自由贸易协议之外的困局。

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关键让步

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加拿大广播公司报道说，僵局的被打破其实来自美国方面星期六做出的一个关键性让步。

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星期六在加拿大首都渥太华，联邦政府总理特鲁多的几位高级助手和加拿大高级贸易官员围挤在特鲁多办公室主任Katie Telford的办公室免提电话机旁，电话的那边是美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer。

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这位毫无保留的支持和执行美国总统特朗普“美国优先政策”的非常鹰派的美国首席贸易谈判代表在电话中说，美国方面同意让加拿大在新版NAFTA自由贸易协议中继续保留双边仲裁机制，可以把NAFTA有关这一机制的第19章条款原封不动的放到NAFTA的替代版USMCA里去。

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Yay!

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听到这里，加拿大方面负责修改北美大陆自由贸易协议谈判的最高官员、外交部长Chrystia Freeland抑制不住兴奋的心情，双手甩向空中并高喊”Yay!”

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虽然Chrystia Freeland在过去与美国方面的修改NAFTA谈判中也有过为谈判取得进展而感到兴奋的时刻，但星期六的兴奋时刻却有明显的不同，因为加拿大方面确实感到了美国方面终于显示出想尽快达成协议的诚意，这是具有转折点意义的让步，以这为基础达成新版贸易协议的大门终于被打开。

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投桃报李

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剩下一个待解决的问题是加拿大奶制品市场向美国开放程度的问题。虽然加拿大对美国一些奶制品征收高额关税是让美国总统特朗普最反感的事情，但却是相对容易解决的问题，因为加拿大在这个问题上已经在自由贸易谈判时向欧盟国家和亚太十国做出了让步；只需让美国分享这些让步、或者再加一点让步就可以了。

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在长达14个月的修改NAFTA自由贸易协议的谈判中，加拿大谈判代表团方面常常质疑美国总统特朗普是否真想通过谈判达成协议；因为特朗普多次表示北美大陆三国的自由贸易协议让美国失去太多，退出这个自由贸易协议比修改这个协议对美国更加有利。

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事实上，在加拿大、美国和墨西哥达成新版北美大陆三国自由贸易协议后，特朗普仍然表示，他做出的最大让步就是同意用新版自由贸易协议USMCA取代NAFTA。

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老特不怨小特

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在问到他与加拿大联邦政府总理特鲁多的关系是否恶化的问题时，特朗普说他与特鲁多关系不错；他不怨特鲁多，因为特鲁多在尽力保护加拿大的国家利益，这是可以理解的。

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加拿大自由党政府总理特鲁多曾经公开表示，加拿大宁肯不签署新版自由贸易协议也不会签署对加拿大有害的贸易协议；对于加拿大来说，新版自由贸易协议必须要有第19章、双边专家委员会的贸易仲裁机制，这是一条不可逾越的红线。

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在美国方面，每每在贸易谈判面临夭折局面时，美国总统特朗普的女婿Jared Kushner在背后的斡旋也起到了积极作用。

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RCI with Katie Simpson, John Paul Tasker · CBC News

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