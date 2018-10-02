加拿大与美国贸易谈判负责人 Chrystia Freeland / Sean Kilpatrick/Canadian Press

达成贸易协议是因美向加“红线”让步

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 2 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大和美国贸易谈判代表在9月30日最后期限前几个小时达成了协议，避免了加拿大被排斥在美国和墨西哥自由贸易协议之外的困局。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

关键让步

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，僵局的被打破其实来自美国方面星期六做出的一个关键性让步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期六在加拿大首都渥太华，联邦政府总理特鲁多的几位高级助手和加拿大高级贸易官员围挤在特鲁多办公室主任Katie Telford的办公室免提电话机旁，电话的那边是美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位毫无保留的支持和执行美国总统特朗普“美国优先政策”的非常鹰派的美国首席贸易谈判代表在电话中说，美国方面同意让加拿大在新版NAFTA自由贸易协议中继续保留双边仲裁机制，可以把NAFTA有关这一机制的第19章条款原封不动的放到NAFTA的替代版USMCA里去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

Yay!

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

听到这里，加拿大方面负责修改北美大陆自由贸易协议谈判的最高官员、外交部长Chrystia Freeland抑制不住兴奋的心情，双手甩向空中并高喊”Yay!”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然Chrystia Freeland在过去与美国方面的修改NAFTA谈判中也有过为谈判取得进展而感到兴奋的时刻，但星期六的兴奋时刻却有明显的不同，因为加拿大方面确实感到了美国方面终于显示出想尽快达成协议的诚意，这是具有转折点意义的让步，以这为基础达成新版贸易协议的大门终于被打开。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

投桃报李

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

剩下一个待解决的问题是加拿大奶制品市场向美国开放程度的问题。虽然加拿大对美国一些奶制品征收高额关税是让美国总统特朗普最反感的事情，但却是相对容易解决的问题，因为加拿大在这个问题上已经在自由贸易谈判时向欧盟国家和亚太十国做出了让步；只需让美国分享这些让步、或者再加一点让步就可以了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在长达14个月的修改NAFTA自由贸易协议的谈判中，加拿大谈判代表团方面常常质疑美国总统特朗普是否真想通过谈判达成协议；因为特朗普多次表示北美大陆三国的自由贸易协议让美国失去太多，退出这个自由贸易协议比修改这个协议对美国更加有利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

事实上，在加拿大、美国和墨西哥达成新版北美大陆三国自由贸易协议后，特朗普仍然表示，他做出的最大让步就是同意用新版自由贸易协议USMCA取代NAFTA。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

老特不怨小特

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在问到他与加拿大联邦政府总理特鲁多的关系是否恶化的问题时，特朗普说他与特鲁多关系不错；他不怨特鲁多，因为特鲁多在尽力保护加拿大的国家利益，这是可以理解的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

加拿大自由党政府总理特鲁多曾经公开表示，加拿大宁肯不签署新版自由贸易协议也不会签署对加拿大有害的贸易协议；对于加拿大来说，新版自由贸易协议必须要有第19章、双边专家委员会的贸易仲裁机制，这是一条不可逾越的红线。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国方面，每每在贸易谈判面临夭折局面时，美国总统特朗普的女婿Jared Kushner在背后的斡旋也起到了积极作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Katie Simpson, John Paul Tasker · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Élections : François Legault mène la Coalition avenir Québec au pouvoir, alors que les libéraux en sont chassés

RCI | English

Cannabis effects may differ for seniors, doctor urges caution

RCI | Español

Cinéma Moderne: una nueva experiencia de cine dinámica, íntima y calurosa

فرانسوا لوغو زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك يلقي كلمة بعد الفوز الساحق الذي حقّقه حزبه في الانتخابات التشريعيّة في كيبيك في 01-10-2018/Ryan Remiorz/CPالعربية | RCI

انتخابات كيبيك التشريعيّة غيّرت الخريطة السياسيّة في المقاطعة