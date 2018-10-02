加拿大人美国购物免税额提高

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根据加拿大刚刚与美国达成的新版北美大陆自由贸易协议USMCA，加拿大人从美国购买商品的海关免税额从20加元被调升到150加元，而销售税免税额则从20加元上升到40加元。

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这意味着加拿大人从美国网上购物的好处更加诱人。

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加拿大零售市场专家认为，虽然北美大陆自由贸易协议USMCA提高了加拿大人从美国购物的免税额，但这仍然处于加拿大零售商们可以承受的范围，而且比原来预期的谈判结果要好。

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这些零售市场专家指出，与海关免税额相比，对加拿大零售商影响更大的是销售税的免税额度；这个额度虽然有所提高，但被限制在不超过40加元，若价格超过40加元则要支付联邦和省政府的销售税。

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比如，一位加拿大消费者向美国公司网购了一个价格为149加元的商品，根据USMCA的新规定，其节省了3加元的海关税，但仍然要支付22.35加元的销售税 （假设其居住的省份征收的销售税是15%）

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加拿大主要的零售连锁店Canadian Tire公司呼吁联邦政府采取措施对加拿大零售公司从美国进口的价格在150加元以下的商品免征海关税，以让加拿大零售商尽可能地与美国同行处于平等的竞争地位。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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