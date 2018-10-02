(CP/Ryan Remiorz)

魁北克省选：新上台的魁北克未来联盟会兑现减少移民的承诺吗？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 2 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大各省中，魁北克省选总是格外引人关注。这是因为在过去半个世纪里，魁北克省选结果不仅会决定该省未来几年的经济、社会发展，更牵涉到统独的“大是大非”。另外，魁省选民素有性烈的名声，转眼之间载舟覆舟，投票结果不止一次让分析人士目瞪口呆。星期一（10月1日）举行的第42届魁北克省选果然没有让全国的围观者失望：自1966年以来轮流执政的自由党和魁北克党惨败，六年半前成立的魁北克未来联盟（CAQ）大胜。此前民调所预测的它和自由党之间难分胜负的缠斗完全没有出现。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克未来联盟领袖勒格（ François Legault）竞选时的一项重要承诺是减少移民，并要求新移民掌握法语，认同主流社会价值观并有雇主愿意聘用。三年“过渡期”和一年“延长过渡期”后仍不符合要求的人将被拒绝。这份详尽的移民政策改革方案一出台就引起了关注和讨论。勒格在9月份甚至宣布，如果当选，执政第一年就要把魁省每年接收的移民数量减少五分之一，即从现在的五万减少到四万。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

勒格和妻子及两个儿子庆祝胜利。(CP/Paul Chiasson)

现在他如愿当选了，大家自然想起他说过的话。CBC新闻台在介绍他的主要竞选承诺时，第一项就是减少移民。不过，勒格本人在获胜次日发表讲话时宣布，他组建政府后的三大工作重点是经济，教育和医疗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

分析人士预测勒格的移民政策改革方案可能是空头支票

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

C雷热民调公司副总裁布克（Christian Bourque）认为，勒格在竞选过程中发现，他的移民政策可能是行不通的。所以，在他所有的竞选承诺中，关于移民这一部分即使兑现的话恐怕也会放在最后。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布克说，勒格和他的候选人在竞选的最后两个星期实际上已经在回避移民问题。因为这个问题实在棘手。别看移民难民问题大家都关注，但是在魁北克省，如果选民认为你有“不包容”的嫌疑，他们就会离你而去。2014年省选时，魁北克党已经在“价值观宪章”上栽了跟头。这一次勒格提出对移民进行价值观测验等主张后，一度也被自由党夺回一部分选民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

落选省长库亚尔（右）。魁省最近几年经济很好，无奈选民求变心切。 （CP/Jacques Boissinot）

魁北克省虽然有权自主选择技术移民和投资移民，但是家庭团聚移民和难民接收却是联邦政府的管辖权限，把被拒的移民难民申请人递解出境也是联邦机构加拿大边境服务署的事。《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert）预测说，如果勒格真的如他所承诺的那样去和联邦政府交涉移民问题，他肯定会碰一鼻子灰。而他会为此偷着乐，因为这样一来，他就可以把他无法兑现承诺算在特鲁多的账上了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

历史性的一刻：魁北克政坛摆脱了半个世纪以来的统独之争

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

勒格在星期二的讲话中表示，这是历史性的一刻。他六年半前创建魁北克联盟，目的就是要让魁北克省摆脱联邦派和独立派的两军对垒状态，把魁北克人团结在一起。现在这个目的达到了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

几乎所有的分析人士都同意勒格的获胜是历史性的一刻。选民在自由党和魁北克党这两个老牌政党之外的第三种选择意味着魁北克省政坛可以摆脱统独之争，回到惯常的左右之争了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

利塞所领导的魁北克党没有获得年轻一代的支持。（CP/Graham Hughes）

不过《责任报》专栏作者大卫（Michel David）说，魁北克省社会并没有发生太大动荡：联邦派抛弃了一个中间偏右的联邦派政党（魁北克自由党），选择了同样是中间偏右的联邦派政党魁北克未来联盟。独立派不再聚集在中间偏左的独立派政党（魁北克党）旗下，而是找到了新的“组织”，更偏左一些的独立派政党魁北克团结党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克党可能消失

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

团结党在这次省选中获得10个席位，比上次省选增加7席。而魁北克党失去了19个席位和官方反对党的位置，只有9人当选，党领袖利塞（Jean-François Lisée）落败。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大卫和埃贝尔都认为魁北克党面临消失的危险。虽然团结党仅比魁北克党多得一席，但是埃贝尔说，年轻一代的左翼人士和独立派在这次省选中做出了自己的选择，他们选的不是魁北克党。大卫补充说，魁北克党被彻底赶出了蒙特利尔地区和魁北克城地区。失去了都市和年轻人的支持，而且短期内没有领袖，该党前景堪忧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克党领袖利塞昨夜已宣布辞职。自由党领袖库亚尔表示将用几天时间来考虑自己的未来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Radio-Canada, Gravel le matin, CBC News, The Current）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克变天、特鲁多又少一盟友

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

移民应该这样收：魁北克未来联盟提出详细的移民改革方案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Hashtag: une édition qui s’intéresse aux oeuvres littéraires au-delà de leur culture et leur langue d’origine

RCI | English

Ottawa, British Columbia and First Nations hail $40B LNG investment

RCI | Español

Radio Canadá Internacional abrió sus puertas en las Jornadas de la Cultura

العربية | RCI

قراءة في فوز الـ"كاك" الحاسم وحجم التحديات التي تنتظره في السلطة