魁北克省选：新上台的魁北克未来联盟会兑现减少移民的承诺吗？

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在加拿大各省中，魁北克省选总是格外引人关注。这是因为在过去半个世纪里，魁北克省选结果不仅会决定该省未来几年的经济、社会发展，更牵涉到统独的“大是大非”。另外，魁省选民素有性烈的名声，转眼之间载舟覆舟，投票结果不止一次让分析人士目瞪口呆。星期一（10月1日）举行的第42届魁北克省选果然没有让全国的围观者失望：自1966年以来轮流执政的自由党和魁北克党惨败，六年半前成立的魁北克未来联盟（CAQ）大胜。此前民调所预测的它和自由党之间难分胜负的缠斗完全没有出现。

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魁北克未来联盟领袖勒格（ François Legault）竞选时的一项重要承诺是减少移民，并要求新移民掌握法语，认同主流社会价值观并有雇主愿意聘用。三年“过渡期”和一年“延长过渡期”后仍不符合要求的人将被拒绝。这份详尽的移民政策改革方案一出台就引起了关注和讨论。勒格在9月份甚至宣布，如果当选，执政第一年就要把魁省每年接收的移民数量减少五分之一，即从现在的五万减少到四万。

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现在他如愿当选了，大家自然想起他说过的话。CBC新闻台在介绍他的主要竞选承诺时，第一项就是减少移民。不过，勒格本人在获胜次日发表讲话时宣布，他组建政府后的三大工作重点是经济，教育和医疗。

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分析人士预测勒格的移民政策改革方案可能是空头支票

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C雷热民调公司副总裁布克（Christian Bourque）认为，勒格在竞选过程中发现，他的移民政策可能是行不通的。所以，在他所有的竞选承诺中，关于移民这一部分即使兑现的话恐怕也会放在最后。

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布克说，勒格和他的候选人在竞选的最后两个星期实际上已经在回避移民问题。因为这个问题实在棘手。别看移民难民问题大家都关注，但是在魁北克省，如果选民认为你有“不包容”的嫌疑，他们就会离你而去。2014年省选时，魁北克党已经在“价值观宪章”上栽了跟头。这一次勒格提出对移民进行价值观测验等主张后，一度也被自由党夺回一部分选民。

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魁北克省虽然有权自主选择技术移民和投资移民，但是家庭团聚移民和难民接收却是联邦政府的管辖权限，把被拒的移民难民申请人递解出境也是联邦机构加拿大边境服务署的事。《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert）预测说，如果勒格真的如他所承诺的那样去和联邦政府交涉移民问题，他肯定会碰一鼻子灰。而他会为此偷着乐，因为这样一来，他就可以把他无法兑现承诺算在特鲁多的账上了。

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历史性的一刻：魁北克政坛摆脱了半个世纪以来的统独之争

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勒格在星期二的讲话中表示，这是历史性的一刻。他六年半前创建魁北克联盟，目的就是要让魁北克省摆脱联邦派和独立派的两军对垒状态，把魁北克人团结在一起。现在这个目的达到了。

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几乎所有的分析人士都同意勒格的获胜是历史性的一刻。选民在自由党和魁北克党这两个老牌政党之外的第三种选择意味着魁北克省政坛可以摆脱统独之争，回到惯常的左右之争了。

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不过《责任报》专栏作者大卫（Michel David）说，魁北克省社会并没有发生太大动荡：联邦派抛弃了一个中间偏右的联邦派政党（魁北克自由党），选择了同样是中间偏右的联邦派政党魁北克未来联盟。独立派不再聚集在中间偏左的独立派政党（魁北克党）旗下，而是找到了新的“组织”，更偏左一些的独立派政党魁北克团结党。

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魁北克党可能消失

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团结党在这次省选中获得10个席位，比上次省选增加7席。而魁北克党失去了19个席位和官方反对党的位置，只有9人当选，党领袖利塞（Jean-François Lisée）落败。

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大卫和埃贝尔都认为魁北克党面临消失的危险。虽然团结党仅比魁北克党多得一席，但是埃贝尔说，年轻一代的左翼人士和独立派在这次省选中做出了自己的选择，他们选的不是魁北克党。大卫补充说，魁北克党被彻底赶出了蒙特利尔地区和魁北克城地区。失去了都市和年轻人的支持，而且短期内没有领袖，该党前景堪忧。

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魁北克党领袖利塞昨夜已宣布辞职。自由党领袖库亚尔表示将用几天时间来考虑自己的未来。

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（RCI with Radio-Canada, Gravel le matin, CBC News, The Current）

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