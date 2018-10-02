四百亿加元大型液化天然气项目即将在BC省开工

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来自五个不同国家的五家公司将共同投资一个加拿大液化天然气公司（LNG Canada）的项目，从BC省东北部的Dawson Creek修建一条670公里长的输油管，通到靠海的Kitimat，并在那里修建一座液化天然气加工厂。整个项目耗资四百亿加元。

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参与投资的五家公司分别是荷兰皇家壳牌，三菱商事，马来西亚国家石油，中石油和韩国燃气。加拿大总理特鲁多星期二（10月2日）在新闻发布会上说，这是加拿大有史以来最大的外资项目。

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LNG Canada的总裁卡利兹（Andy Calitz）说，该项目已经获得了加拿大国家能源局，渔业海洋部和BC省水电局的批准，也得到了25个原住民社区的同意，立刻就可以破土动工。

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据该省财政部和能源部的估计，该项目将在今后四十年中给政府带来220亿直接的财政收入，创造950个全职岗位，在兴建阶段将雇用一万人。

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输油管终点和液化气加工厂的所在地Kitimat属于海斯拉族原住民的保留地。特鲁多感谢该民族和其他原住民对这个项目的支持。

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为促成这个项目落地BC省，省政府向LNG Canada提供了减碳税和免除修建成本销售税的待遇。省长霍根（John Horgan）说，上一届自由党政府自2011年起就已经在为该项目的实现多方努力。

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（RCI with CBC News, Rhianna Schmunk）

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