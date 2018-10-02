加拿大人唐娜.斯特里克兰和另外两位科学家分享2018年诺贝尔物理学奖

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加拿大滑铁卢大学教授唐娜.斯特里克兰（Donna Strickland）和分别来自美国和法国的两位科学家因在激光物理领域的开创性成果共同获得2018诺贝尔物理学奖。斯特里克兰因此成为半个多世纪以来第一位获得诺贝尔物理学奖的加拿大女性。

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另外两位获奖者是来自美国新泽西州贝尔实验室的阿瑟.阿什金（Arthur Ashkin）和法国巴黎综合理工学院的热拉尔.穆鲁（Gérard Mourou）。阿什金发明了光镊工具，穆鲁和斯特里克兰发明了啁啾脉冲放大技术（CPA）。他们的研究成果使复杂的激光手术成为可能。

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59岁的斯特里克兰也是有史以来第三位获得该奖的女性物理学家。第一位是1903年获奖的居里夫人，第二位是1963年获奖的德裔美国科学家梅耶（Maria Goeppert Mayer）。

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96岁的阿什金是到目前为止年纪最大的获奖者。他将获得900万瑞典克朗（相当于129万加元）奖金的一半，另一半由斯特里克兰和74岁的穆鲁平分。

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（RCI with CBC News, AP）

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